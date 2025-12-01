Suyla yazılan 2700 yıllık tarih: Roma, Bizans ve Osmanlı'nın su mirası

Roma'nın kitlesel su yapılarının ardından, Osmanlı döneminde suyun "hayrat" kültürüyle estetik bir hal aldığını vurgulayan Sevinç, özellikle Orhan, Akçakoca ve Hacı Hasan mahallelerinde çok sayıda tarihi çeşme bulunduğunu kaydetti.

Akın Ülkü Sevinç, "İzmit'in özellikle Orhan, Akçakoca ve Hacı Hasan mahallelerinde çok sayıda hayrat çeşme bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz Orhan Camisinin karşısında, 16. yüzyılda yapılmış Canfeda Ketuda Hatun Çeşmesi yer alıyor. III. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan'ın cariyelerinden, sarayda görevli Canfeda Hatun tarafından yaptırılan bu çeşmeler hayrat olarak biliniyor. Canfeda Hatun'un bu bölgede birçok su hayratı bulunuyor.

Sadece İzmit'te değil, Doğu Marmara bölgesi kapsamında Düzce, Sakarya ve Bolu gibi illerde de birçok çeşme yaptırmış. İzmit'te bu tür hayrat çeşmelerden onun üzerinde bulunuyor" diye konuştu.