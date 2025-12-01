OGM personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Vatandaşlık ve Yaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Mezuniyet Başvurulan kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını (Lise, Ön Lisans veya Lisans) taşımak.

KPSS Puanı İlgili KPSS (B) Grubu puan türünden (P3, P93 veya P94) geçerli bir puana sahip olmak.

Sağlık Durumu Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapılmış, muaf veya tecilli olmak).