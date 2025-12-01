OGM personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımına dair başvuru detayları resmen yayımladı ve başvurular aktif olarak devam etmektedir. İşte adayların merak ettiği başvuru tarihleri ve genel şartlar:
1 OGM 496 Sözleşmeli Personel Alımı Takvimi
|İşlem
|Tarih Aralığı
|Başvuruların Başlaması
|20 Kasım 2025
|Başvuruların Sona Ermesi
|4 Aralık 2025
|Başvuru Adresi
|Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı
Son Başvuru Uyarısı: Başvuruların sona ermesine az bir zaman kala (bugün 1 Aralık), adayların son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2025 Perşembe gününe kadar işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden eksiksiz tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.
2 OGM 496 Personel Alımı Kadro Dağılımı
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımına ait merak edilen kadro ve unvan dağılımı kesinleşti. Alımlar, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde geniş bir yelpazede yoğunlaşmaktadır.
İşte OGM'nin 2025 yılı alımındaki personel dağılımı ve kontenjanlar:
|Eğitim Düzeyi
|Kadro Unvanı
|Alınacak Personel Sayısı
|Lisans
|Mühendis
|20
|Büro Personeli
|30
|Avukat
|4
|Biyolog
|2
|Diyetisyen
|1
|Önlisans
|Laborant
|1
|Tekniker
|2
|Ortaöğretim (Lise)
|Şoför–Operatör
|296
|Temizlik Personeli
|135
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|1
|Garson
|2
|Bulaşıkçı
|2
|TOPLAM
|Çeşitli Unvanlar
|496
3 OGM Personel Alımı Genel Başvuru Koşulları
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan 496 sözleşmeli personel alımında, tüm adayların unvan fark etmeksizin sağlaması gereken genel başvuru şartları kesinleşti.
Aşağıdaki koşullar, başvuruların değerlendirilmesinde temel alınacaktır:
|Şart
|Detaylar
|Vatandaşlık ve Yaş
|Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
|Mezuniyet
|Başvurulan kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını (Lise, Ön Lisans veya Lisans) taşımak.
|KPSS Puanı
|İlgili KPSS (B) Grubu puan türünden (P3, P93 veya P94) geçerli bir puana sahip olmak.
|Sağlık Durumu
|Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
|Askerlik Durumu
|Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapılmış, muaf veya tecilli olmak).
|Güvenlik
|Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.