  • OGM personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu üzere, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruları 20 Kasım'da başladı. Peki OGM personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımına dair başvuru detayları resmen yayımladı ve başvurular aktif olarak devam etmektedir. İşte adayların merak ettiği başvuru tarihleri ve genel şartlar:

OGM 496 Sözleşmeli Personel Alımı Takvimi

 

İşlemTarih Aralığı
Başvuruların Başlaması20 Kasım 2025
Başvuruların Sona Ermesi4 Aralık 2025
Başvuru AdresiCumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı

Son Başvuru Uyarısı: Başvuruların sona ermesine az bir zaman kala (bugün 1 Aralık), adayların son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2025 Perşembe gününe kadar işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden eksiksiz tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

OGM 496 Personel Alımı Kadro Dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımına ait merak edilen kadro ve unvan dağılımı kesinleşti. Alımlar, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde geniş bir yelpazede yoğunlaşmaktadır.

İşte OGM'nin 2025 yılı alımındaki personel dağılımı ve kontenjanlar:

Eğitim DüzeyiKadro UnvanıAlınacak Personel Sayısı
LisansMühendis20
 Büro Personeli30
 Avukat4
 Biyolog2
 Diyetisyen1
ÖnlisansLaborant1
 Tekniker2
Ortaöğretim (Lise)Şoför–Operatör296
 Temizlik Personeli135
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi1
 Garson2
 Bulaşıkçı2
TOPLAMÇeşitli Unvanlar496

OGM Personel Alımı Genel Başvuru Koşulları

 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan 496 sözleşmeli personel alımında, tüm adayların unvan fark etmeksizin sağlaması gereken genel başvuru şartları kesinleşti.

Aşağıdaki koşullar, başvuruların değerlendirilmesinde temel alınacaktır:

ŞartDetaylar
Vatandaşlık ve YaşTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
MezuniyetBaşvurulan kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını (Lise, Ön Lisans veya Lisans) taşımak.
KPSS Puanıİlgili KPSS (B) Grubu puan türünden (P3, P93 veya P94) geçerli bir puana sahip olmak.
Sağlık DurumuGörevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
Askerlik DurumuErkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapılmış, muaf veya tecilli olmak).
GüvenlikYapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

 
