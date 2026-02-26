Kayseri Valiliği tarafından bugün, yani 26 Şubat Perşembe akşamı itibarıyla, yarınki eğitim öğretime dair resmi bir tatil kararı henüz açıklanmadı.

Şehir genelinde Melikgazi, Kocasinan ve Talas dahil tüm ilçelerde eğitimin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor; ancak dondurucu ayaz ve buzlanma riski nedeniyle valiliğin gece saatlerinde veya sabahın ilk ışıklarında yeni bir değerlendirme yapabileceği ihtimali de güncelliğini koruyor. Özellikle Erzincan gibi komşu illerde okulların tatil edilmesi Kayseri'deki beklentiyi artırsa da, resmi bir duyuru gelmediği sürece mevcut ders programı geçerliliğini koruyor.