ARA
DOLAR
43,95
0,17%
DOLAR
EURO
51,91
0,05%
EURO
ALTIN
7349,28
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Kayseri'de kar tatili var mı?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Kayseri'de kar tatili var mı?

Şu an 26 Şubat 2026 Perşembe akşamı itibarıyla Kayseri genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı, yarın için beklentileri artırmış durumda. Kayseri Valiliği'nden gelecek resmi açıklama binlerce kişi tarafından pürdikkat takip ediliyor. Peki Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Kayseri'de kar tatili var mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Kayseri'de kar tatili var mı?

Kayseri'de kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, binlerce öğrenci ve velinin beklediği tatil sorusu henüz resmi bir yanıt bulmuş değil. Şu anki durum ve meteorolojik veriler ışığında son gelişmeleri maddesiz olarak özetlemek gerekirse:

 

Kayseri Valiliği tarafından bugün, yani 26 Şubat Perşembe akşamı itibarıyla, yarınki eğitim öğretime dair resmi bir tatil kararı henüz açıklanmadı. 

Şehir genelinde Melikgazi, Kocasinan ve Talas dahil tüm ilçelerde eğitimin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor; ancak dondurucu ayaz ve buzlanma riski nedeniyle valiliğin gece saatlerinde veya sabahın ilk ışıklarında yeni bir değerlendirme yapabileceği ihtimali de güncelliğini koruyor. Özellikle Erzincan gibi komşu illerde okulların tatil edilmesi Kayseri'deki beklentiyi artırsa da, resmi bir duyuru gelmediği sürece mevcut ders programı geçerliliğini koruyor.

Kayseri için 27 Şubat 2026 Cuma günü hava tahmini şu şekildedir: Gündüz ve gece kar sağanakları beklenirken, en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -4°C olacak. %80 nem oranıyla birlikte kuzeybatıdan saatte 12 mil hızla esecek rüzgar, hissedilen soğuğu daha da artıracak.

 

Hava şartlarındaki olası değişimlere karşı Kayseri Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarını ve web sitesini kontrol etmeye devam etmeniz en sağlıklı yol olacaktır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL