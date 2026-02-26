Kayseri'de kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, binlerce öğrenci ve velinin beklediği tatil sorusu henüz resmi bir yanıt bulmuş değil. Şu anki durum ve meteorolojik veriler ışığında son gelişmeleri maddesiz olarak özetlemek gerekirse:
Kayseri Valiliği tarafından bugün, yani 26 Şubat Perşembe akşamı itibarıyla, yarınki eğitim öğretime dair resmi bir tatil kararı henüz açıklanmadı.
Şehir genelinde Melikgazi, Kocasinan ve Talas dahil tüm ilçelerde eğitimin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor; ancak dondurucu ayaz ve buzlanma riski nedeniyle valiliğin gece saatlerinde veya sabahın ilk ışıklarında yeni bir değerlendirme yapabileceği ihtimali de güncelliğini koruyor. Özellikle Erzincan gibi komşu illerde okulların tatil edilmesi Kayseri'deki beklentiyi artırsa da, resmi bir duyuru gelmediği sürece mevcut ders programı geçerliliğini koruyor.
Kayseri için 27 Şubat 2026 Cuma günü hava tahmini şu şekildedir: Gündüz ve gece kar sağanakları beklenirken, en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -4°C olacak. %80 nem oranıyla birlikte kuzeybatıdan saatte 12 mil hızla esecek rüzgar, hissedilen soğuğu daha da artıracak.