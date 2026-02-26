Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ Ankara kura çekimi tarihi belli oldu

Kura Detayları ve Katılım

Canlı Yayın: Kura töreni, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Protokol: Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor, bu da Ankara kuralarının projede ne denli merkezi bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Konut Dağılımı: Başkentteki konutlar; Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan gibi ana merkezlerin yanı sıra diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde planlandı. Özellikle Sincan Saraycık ve Gölbaşı bölgelerindeki konut sayısı yoğunluğu dikkat çekiyor.