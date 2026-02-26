ARA
Ankara’da ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaşın beklediği müjdeli haber, bugün 26 Şubat 2026 itibarıyla resmiyet kazandı. TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırdığı dev hamle kapsamında, Ankara etabının kura takvimi netleşti. Peki Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ Ankara kura çekimi tarihi belli oldu

Ankara’da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konut için beklenen resmi duyuru bugün, 26 Şubat 2026 itibarıyla yapıldı. Başkentli vatandaşların merakla beklediği kura takvimi ve süreçle ilgili tüm detaylar netleşti.

1 Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Ankara genelinde inşa edilecek toplam 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan bu şeffaf çekilişle, binlerce Ankaralı aile yeni yuvalarına kavuşmanın ilk adımını atacak.

Kura Detayları ve Katılım

Canlı Yayın: Kura töreni, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Protokol: Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor, bu da Ankara kuralarının projede ne denli merkezi bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Konut Dağılımı: Başkentteki konutlar; Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan gibi ana merkezlerin yanı sıra diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde planlandı. Özellikle Sincan Saraycık ve Gölbaşı bölgelerindeki konut sayısı yoğunluğu dikkat çekiyor.

Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?

Çekiliş tamamlandıktan kısa bir süre sonra sonuçlar şu platformlardan erişime açılacak:

e-Devlet Kapısı: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden.

TOKİ Resmi Web Sitesi: (toki.gov.tr) üzerinden isim listesi sorgulanabilecek.

 

İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi

Paylaştığınız liste doğrultusunda Ankara'daki konut dağılımı şu şekildedir:

Bölge / İlçeKonut Sayısı
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)21.780
Sincan (Temelli)4.000
Polatlı1.500
Beypazarı750
Çubuk / Elmadağ500'er
Kahramankazan / Nallıhan300'er
Beypazarı / Şereflikoçhisar200'er
Akyurt / Ayaş / Haymana / Kalecik / Kızılcahamam150'şer
Güdül142
Bala110
Evren41

 Ödeme Koşulları ve Süreç

Hak sahibi olan vatandaşlar için süreç, sözleşme imzalama aşamasıyla devam edecek. Proje kapsamında sunulan %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı, dar gelirli ailelerin ödeme yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Taksitlerin ise asgari ücret artış oranına göre yılda iki kez güncellenmesi bekleniyor.
