Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ Ankara kura çekimi tarihi belli oldu

Ankara’da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konut için beklenen resmi duyuru bugün, 26 Şubat 2026 itibarıyla yapıldı. Başkentli vatandaşların merakla beklediği kura takvimi ve süreçle ilgili tüm detaylar netleşti.
1 Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Ankara genelinde inşa edilecek toplam 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan bu şeffaf çekilişle, binlerce Ankaralı aile yeni yuvalarına kavuşmanın ilk adımını atacak.
Kura Detayları ve Katılım
Canlı Yayın: Kura töreni, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Protokol: Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor, bu da Ankara kuralarının projede ne denli merkezi bir yer tuttuğunu gösteriyor.
Konut Dağılımı: Başkentteki konutlar; Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan gibi ana merkezlerin yanı sıra diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde planlandı. Özellikle Sincan Saraycık ve Gölbaşı bölgelerindeki konut sayısı yoğunluğu dikkat çekiyor.
Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?
Çekiliş tamamlandıktan kısa bir süre sonra sonuçlar şu platformlardan erişime açılacak:
e-Devlet Kapısı: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden.
TOKİ Resmi Web Sitesi: (toki.gov.tr) üzerinden isim listesi sorgulanabilecek.
İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi
Paylaştığınız liste doğrultusunda Ankara'daki konut dağılımı şu şekildedir:
|Bölge / İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)
|21.780
|Sincan (Temelli)
|4.000
|Polatlı
|1.500
|Beypazarı
|750
|Çubuk / Elmadağ
|500'er
|Kahramankazan / Nallıhan
|300'er
|Beypazarı / Şereflikoçhisar
|200'er
|Akyurt / Ayaş / Haymana / Kalecik / Kızılcahamam
|150'şer
|Güdül
|142
|Bala
|110
|Evren
|41
Ödeme Koşulları ve Süreç
Hak sahibi olan vatandaşlar için süreç, sözleşme imzalama aşamasıyla devam edecek. Proje kapsamında sunulan %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı, dar gelirli ailelerin ödeme yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Taksitlerin ise asgari ücret artış oranına göre yılda iki kez güncellenmesi bekleniyor.