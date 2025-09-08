ARA
DOLAR
41,27
0,07%
DOLAR
EURO
48,43
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
4798,69
0,91%
GRAM ALTIN
BIST 100
10466,23
-2,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi

KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi

7 Eylül 2025 tarihinde sona eren 2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumunun sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi


KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi

7 Eylül 2025 tarihinde tamamlanan 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sonuç tarihi, adaylar tarafından merakla bekleniyor.

2025 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" sınavının sonuçları için geri sayım başladı.

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü ilan edilecek.

 

KPSS SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından erişebilecekler.

2025 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün yapılan 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

Sınava giren adaylar, soruların tamamına 17 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden (ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilirler.
 

2025 KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 tarihinde saat 10.15'te; KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı ise 14 Eylül 2025 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL