KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2025/2 tercih sonuçları için kritik bekleyiş

ÖSYM’nin KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme tercih süreci dün gece (25 Aralık) itibarıyla tamamlandı. Kamu kurumlarında görev almayı bekleyen binlerce aday, şimdi tercihlerin ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor.
ÖSYM tarafından yürütülen KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme süreci için tercih dönemi sona erdi. Adaylar şimdi büyük bir merakla yerleştirme sonuçlarını bekliyor. ÖSYM henüz resmi bir tarih duyurmamış olsa da, geçmiş yılların takvimi bize çok net bir ipucu veriyor.
Geçen yılki (KPSS-2024/2) yerleştirme sonuçları tercihlerin bitiminden yaklaşık 8 gün sonra, yani 3 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yılki süreci bu referansla değerlendirdiğimizde:
Tercih Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2025
Beklenen Açıklanma Tarihi: 2 Ocak 2026 Cuma (Yılın ilk mesai günlerinden biri olması bekleniyor).
Sonuçlar Nasıl ve Nereden Sorgulanacak?
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin resmi kanalları üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle erişim sağlayabilirsiniz:
Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr
Mobil Uygulama: ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden bildirim alarak.
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/2 tercih kılavuzu, kamuya yerleşmek isteyen adaylar için en kritik rehber niteliğindedir. 25 Aralık itibarıyla sona eren tercihlerin ardından, adayların yerleştirme işlemlerinde hata yapmaması için kılavuzdaki teknik detaylar (Tablolar ve Nitelik Kodları) büyük önem arz etmektedir.
İşte tercih süreci ve kılavuzdaki tablolarla ilgili bilmeniz gereken temel noktalar:
Kılavuzdaki Tabloların Kapsamı
Kılavuz, mezuniyet düzeylerine göre üç ana tabloya ayrılmıştır. Her tablo, ilgili eğitim seviyesindeki adayların başvurabileceği kurum ve kadroları listeler:
TABLO-1: Ortaöğretim (Lise) mezunları için ayrılan kadrolar.
TABLO-2: Ön Lisans mezunları için ayrılan kadrolar.
TABLO-3: Lisans mezunları için ayrılan kadrolar.
Aranan Nitelik Kodları Neden Önemli?
Her kadronun yanında yer alan 4 haneli (örneğin: 3001, 4001, 6225, 7322) nitelik kodları, o pozisyona atanabilmek için sahip olmanız gereken özel şartları ifade eder.
Eğitim Şartı: Mezun olduğunuz bölümün kodunun listede olması zorunludur.
Özel Belgeler: Bilgisayar işletmenliği sertifikası, ehliyet sınıfı, yabancı dil puanı gibi ek belgeler bu kodlarla belirtilir.
Cinsiyet veya Yaş: Bazı özel pozisyonlar için (Örn: Koruma ve Güvenlik Görevlisi) boy, kilo veya cinsiyet şartları da yine bu kodlar arasındadır.
Kritik Uyarı: Eğer tercih ettiğiniz kadronun nitelik kodlarından birini dahi karşılamıyorsanız, puanınız yetse ve yerleşseniz bile kurum tarafından atamanız yapılmaz ve puanınız yanmış olur.