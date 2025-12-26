KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2025/2 tercih sonuçları için kritik bekleyiş

ÖSYM tarafından yürütülen KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme süreci için tercih dönemi sona erdi. Adaylar şimdi büyük bir merakla yerleştirme sonuçlarını bekliyor. ÖSYM henüz resmi bir tarih duyurmamış olsa da, geçmiş yılların takvimi bize çok net bir ipucu veriyor.

Geçen yılki (KPSS-2024/2) yerleştirme sonuçları tercihlerin bitiminden yaklaşık 8 gün sonra, yani 3 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yılki süreci bu referansla değerlendirdiğimizde:

Tercih Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2025

Beklenen Açıklanma Tarihi: 2 Ocak 2026 Cuma (Yılın ilk mesai günlerinden biri olması bekleniyor).