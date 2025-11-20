BİLSEM başvuruları başladı mı? 2026 BİLSEM sınav tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile süreç takvimi resmen kesinleşti. İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin yetenek alanlarında (Genel Zihinsel, Resim ve Müzik) keşfedilmesine yönelik bu önemli süreç, belirlenen takvim doğrultusunda titizlikle yürütülecek.

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

BİLSEM 2026 öğrenci tanılama sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlık aşaması detayları kesinleşmiştir.

Öğrenci tanılama sürecinin hemen öncesinde, İl Tanılama Komisyonları tarafından kritik bir bilgilendirme süreci yürütülmektedir:

Tarih Aralığı: 14-20 Kasım 2025

Katılımcılar: İlkokul yöneticileri, rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri.

Amaç: Özel yetenekli öğrenciler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında detaylı bilgilendirme yapmak.

Bu toplantılar, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeylerinde gerçekleştirilecek Genel Zihinsel, Resim ve Müzik yetenek alanlarındaki aday gösterme sürecinin doğru başlaması için büyük önem taşımaktadır.

2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi

Tarih Aralığı İşlem 10-13 Kasım 2025 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması. 14-20 Kasım 2025 İlkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2, 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması. 21-27 Kasım 2025 Gözlem Formlarının Doldurulması (Öğrenci Aday Gösterme). 28 Kasım-08 Aralık 2025 Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması. 09 Aralık 2025 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin yayımlanması. 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 Ön değerlendirme uygulamalarının (Grup Tarama) yapılması. 27 Şubat 2026 Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi. 02-06 Mart 2026 Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması. 09-13 Mart 2026 Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazların değerlendirilmesi. 16-27 Mart 2026 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması. 30 Mart 2026 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin yayımlanması. 06 Nisan-19 Haziran 2026 Bireysel değerlendirme uygulamalarının (Mülakat) yapılması. 3 Temmuz 2026 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi. 6-10 Temmuz 2026 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması. 13-24 Temmuz 2026 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi. 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

Sınav Tarih Aralığı: 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sınav Yöntemi: Uygulamalar, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde elektronik ortamda, tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacaktır.

Yetenek Alanları: Genel Zihinsel, Resim ve Müzik yetenek alanlarında değerlendirmeler yapılacaktır.

Sonuç İlanı: Ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecektir.

