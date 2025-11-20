ARA
  • Anasayfa
  • Eğitim
  İkinci ara tatil ne zaman? MEB İkinci dönem ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci dönemde yapılacak olan ara tatilin tarihleri kesinleşti. Peki İkinci ara tatil ne zaman? MEB İkinci dönem ara tatil tarihleri


Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından, öğrenciler ve veliler şimdi Mart ayındaki dinlenme molasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci dönemde yapılacak olan ara tatilin tarihleri kesinleşti. 

2026 İkinci Ara Tatil Tarihleri

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Öğrenciler, toplam 5 günlük bu aranın ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullarına geri dönerek ders başı yapacaklardır.

Bu ara tatil dönemi, aynı zamanda 19 Mart Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı Arifesi ve 20 Mart Cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününü de kapsamaktadır.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

SüreçBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Birinci Ara Tatil (Kasım)10 Kasım 2025 Pazartesi14 Kasım 2025 Cuma
Yarıyıl Tatili (15 Tatil)19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi-
İkinci Ara Tatil (Mart)16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma
Okulların Kapanışı-26 Haziran 2026 Cuma
