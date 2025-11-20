İkinci ara tatil ne zaman? MEB İkinci dönem ara tatil tarihleri

Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından, öğrenciler ve veliler şimdi Mart ayındaki dinlenme molasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci dönemde yapılacak olan ara tatilin tarihleri kesinleşti.

2026 İkinci Ara Tatil Tarihleri

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Öğrenciler, toplam 5 günlük bu aranın ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullarına geri dönerek ders başı yapacaklardır.

Bu ara tatil dönemi, aynı zamanda 19 Mart Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı Arifesi ve 20 Mart Cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününü de kapsamaktadır.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi