KPSS 2026 önlisans, ortaöğretim ve lisans ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başvuru ve sınav tarihleri, sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile KPSS tarihleri resmi olarak açıklandı.