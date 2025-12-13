ARA
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile kamu personeli olmak isteyen adaylar, 2026 yılı sınav tarihlerini merak ediyor. Peki KPSS 2026 önlisans, ortaöğretim ve lisans ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman?


Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başvuru ve sınav tarihleri, sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile KPSS tarihleri resmi olarak açıklandı.

2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans düzeyindeki sınavlara ait başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiştir.

Adayların, memuriyet hayalleri için hazırlıklarını bu takvime göre yapmaları gerekmektedir:

 2026 KPSS Lisans Sınav Takvimi

Sınav AşamasıTarih
Başvuru Tarihleri1 Temmuz - 13 Temmuz 2026
KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür)6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün12 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün13 Eylül 2026
Sınav Sonuçlarının Açıklanması7 Ekim 2026

 

2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında, iki yılda bir yapılan Ortaöğretim ve Ön Lisans düzeyindeki sınavlar ile Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)'nin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri kesinleşmiştir.

İşte adayların takip etmesi gereken önemli tarihler:

2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi

Sınav AşamasıTarih
Başlangıç Başvuru Tarihi27 Ağustos 2026
Bitiş Başvuru Tarihi8 Eylül 2026
Sınav Tarihi25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi19 Kasım 2026

 

 2026 KPSS Ön Lisans Takvimi

Sınav AşamasıTarih
Başlangıç Başvuru Tarihi29 Temmuz 2026
Bitiş Başvuru Tarihi10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi30 Ekim 2026

2026 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) Takvimi

Sınav AşamasıTarih
Başlangıç Başvuru Tarihi22 Eylül 2026
Bitiş Başvuru Tarihi30 Eylül 2026
Sınav Tarihi1 Kasım 2026
Sonuç Açıklama Tarihi25 Kasım 2026
