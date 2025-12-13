KPSS 2026 önlisans, ortaöğretim ve lisans ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başvuru ve sınav tarihleri, sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile KPSS tarihleri resmi olarak açıklandı.
2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans düzeyindeki sınavlara ait başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiştir.
Adayların, memuriyet hayalleri için hazırlıklarını bu takvime göre yapmaları gerekmektedir:
2026 KPSS Lisans Sınav Takvimi
|Sınav Aşaması
|Tarih
|Başvuru Tarihleri
|1 Temmuz - 13 Temmuz 2026
|KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür)
|6 Eylül 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün
|12 Eylül 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün
|13 Eylül 2026
|Sınav Sonuçlarının Açıklanması
|7 Ekim 2026
2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında, iki yılda bir yapılan Ortaöğretim ve Ön Lisans düzeyindeki sınavlar ile Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)'nin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri kesinleşmiştir.
İşte adayların takip etmesi gereken önemli tarihler:
2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi
|Sınav Aşaması
|Tarih
|Başlangıç Başvuru Tarihi
|27 Ağustos 2026
|Bitiş Başvuru Tarihi
|8 Eylül 2026
|Sınav Tarihi
|25 Ekim 2026
|Sonuç Açıklama Tarihi
|19 Kasım 2026
2026 KPSS Ön Lisans Takvimi
|Sınav Aşaması
|Tarih
|Başlangıç Başvuru Tarihi
|29 Temmuz 2026
|Bitiş Başvuru Tarihi
|10 Ağustos 2026
|Sınav Tarihi
|4 Ekim 2026
|Sonuç Açıklama Tarihi
|30 Ekim 2026
2026 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) Takvimi
|Sınav Aşaması
|Tarih
|Başlangıç Başvuru Tarihi
|22 Eylül 2026
|Bitiş Başvuru Tarihi
|30 Eylül 2026
|Sınav Tarihi
|1 Kasım 2026
|Sonuç Açıklama Tarihi
|25 Kasım 2026