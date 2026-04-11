1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? İlk evim konut kredisi şartları neler?

Süreçte Son Durum

Kampanya henüz başvuruya açılmamıştır. Şu anki aşamada düzenlemenin teknik detayları üzerinde çalışılmakta ve kriterlerin son hali verildikten sonra Meclis onayına sunulması beklenmektedir. Onayın ardından kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank) aracılığıyla başvurular toplanmaya başlanacaktır.

Bu kredi türünde genellikle "sıfır konutlar" öncelikli olsa da, projenin "ikinci el konutları" kapsayıp kapsamayacağı yasalaşma sürecinde kesinleşecektir. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde bu kredinin yaratacağı talep artışının konut fiyatlarına etkisini minimize etmek adına arz odaklı ek tedbirlerin de pakete dahil edilmesi öngörülüyor.