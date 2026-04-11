1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? İlk evim konut kredisi şartları neler?

2026 yılının en büyük finansal projelerinden biri olarak kabul edilen "İlk Evim Konut Kredisi", ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için umut olmaya devam ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde şekillenen bu kampanya, özellikle yüksek faiz ortamında dar ve orta gelirli ailelere nefes aldırmayı hedefliyor.
1.20 Faizli Kredi Ödeme Planı (Örnek Hesaplama)
180 ay (15 yıl) vade ve %1,20 faiz oranı üzerinden 1 milyon TL kredi kullanıldığında ortaya çıkan tahmini maliyet tablosu şu şekildedir:
Aylık Taksit Tutarı: 13.587 TL
Vade Süresi: 180 Ay (15 Yıl)
Toplam Geri Ödeme: 2.445.701 TL
Not: Kredi tutarı arttıkça taksit ve toplam ödeme miktarı doğru orantılı olarak yükselecektir.
Muhtemel Başvuru Şartları
Düzenleme Meclis'e sunulup yasalaştığında netleşecek olsa da, üzerinde durulan en güçlü kriterler şunlardır:
İlk Konut Şartı: Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz (konut) bulunmamalıdır.
İkamet Koşulu: Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet ediyor olma zorunluluğu getirilmesi beklenmektedir.
Satış Geçmişi: Son 1 yıl içinde herhangi bir konut satışı yapmamış olmak.
Hisseli Tapu Durumu: Mevcut hisseli konutlarda pay oranının %50’den fazla olmaması.
Gelir Kriteri: Hane halkı toplam gelirinin, belirlenecek olan üst sınırı aşmaması.
Süreçte Son Durum
Kampanya henüz başvuruya açılmamıştır. Şu anki aşamada düzenlemenin teknik detayları üzerinde çalışılmakta ve kriterlerin son hali verildikten sonra Meclis onayına sunulması beklenmektedir. Onayın ardından kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank) aracılığıyla başvurular toplanmaya başlanacaktır.
Bu kredi türünde genellikle "sıfır konutlar" öncelikli olsa da, projenin "ikinci el konutları" kapsayıp kapsamayacağı yasalaşma sürecinde kesinleşecektir. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde bu kredinin yaratacağı talep artışının konut fiyatlarına etkisini minimize etmek adına arz odaklı ek tedbirlerin de pakete dahil edilmesi öngörülüyor.