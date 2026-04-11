Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Mazot gübre desteği ödeme takvimi

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan 2026 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinde hareketli bir döneme girildi. Peki Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Mazot gübre desteği ödeme takvimi

Ekonomist
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, nisan ayının ilk haftası itibarıyla bazı ödemelerin hesaplara aktarılması, gözleri genel takvime ve sorgulama ekranlarına çevirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı tarımsal destekleme süreci, üreticilerin maliyet yükünü hafifletmek adına Mart ayı itibarıyla büyük bir ivme kazandı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarıyla netleşen takvim, toplamda 10 milyar 688 milyon liralık dev bir kaynağın çiftçilere aktarılmasını kapsıyor. 

2026 Tarımsal Destek Ödemesi Dağılımı

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, bütçenin aslan payı temel desteklere ayrılmış durumda. Ödeme kalemleri şu şekilde dağılıyor:

Destek KalemiÖdeme Tutarı
Temel Destek (Mazot-Gübre vb.)9 Milyar 83 Milyon 526 Bin TL
Çiğ Süt Desteği1 Milyar 326 Milyon 657 Bin TL
Hayvan Hastalıkları Tazminatı129 Milyon 326 Bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırımları104 Milyon 340 Bin TL
Hayvan Gen Kaynakları45 Milyon 31 Bin TL
TOPLAM10 Milyar 688 Milyon 882 Bin TL

Ödeme Takvimi ve T.C. Kimlik No Detayı

Ödemeler, banka sistemindeki yoğunluğu önlemek amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılmaktadır:

Ödeme Saati: Desteklemeler, belirlenen günlerde saat 18:00'den itibaren hesaplara aktarılmaktadır.

Kimlik Numarası Kriteri: T.C. kimlik numarasının son hanesi "2" olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi "1, 3, 5, 7, 9" olan üreticiler için ödeme süreci başlatılmış durumdadır. Diğer haneler için takvim haftalık güncellemelerle devam etmektedir.

e-Devlet Üzerinden Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler, ödemelerinin yatıp yatmadığını şu adımları izleyerek kontrol edebilirler:

[şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapın.

Arama çubuğuna "Çiftçi Kayıt Sistemi" veya "Tarımsal Destekleme Ödemeleri Sorgulama" yazın.

Açılan ekranda güncel yıl (2026) seçimini yaparak adınıza tanımlanan destek tutarını ve ödeme durumunu görüntüleyin.

Mazot ve gübre desteği gibi temel kalemler, çoğu zaman Ziraat Bankası üzerinden tanımlanan Başakkart hesaplarına yatırılmaktadır. Bu desteklerin nakit olarak mı çekilebileceği yoksa sadece tarımsal bayi ve istasyonlarda girdi alımı (mazot, gübre, tohum) için mi kullanılacağı, ilgili yılın uygulama tebliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.
