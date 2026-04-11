Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Mazot gübre desteği ödeme takvimi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, nisan ayının ilk haftası itibarıyla bazı ödemelerin hesaplara aktarılması, gözleri genel takvime ve sorgulama ekranlarına çevirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı tarımsal destekleme süreci, üreticilerin maliyet yükünü hafifletmek adına Mart ayı itibarıyla büyük bir ivme kazandı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarıyla netleşen takvim, toplamda 10 milyar 688 milyon liralık dev bir kaynağın çiftçilere aktarılmasını kapsıyor.
2026 Tarımsal Destek Ödemesi Dağılımı
Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, bütçenin aslan payı temel desteklere ayrılmış durumda. Ödeme kalemleri şu şekilde dağılıyor:
|Destek Kalemi
|Ödeme Tutarı
|Temel Destek (Mazot-Gübre vb.)
|9 Milyar 83 Milyon 526 Bin TL
|Çiğ Süt Desteği
|1 Milyar 326 Milyon 657 Bin TL
|Hayvan Hastalıkları Tazminatı
|129 Milyon 326 Bin TL
|Kırsal Kalkınma Yatırımları
|104 Milyon 340 Bin TL
|Hayvan Gen Kaynakları
|45 Milyon 31 Bin TL
|TOPLAM
|10 Milyar 688 Milyon 882 Bin TL
Ödeme Takvimi ve T.C. Kimlik No Detayı
Ödemeler, banka sistemindeki yoğunluğu önlemek amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılmaktadır:
Ödeme Saati: Desteklemeler, belirlenen günlerde saat 18:00'den itibaren hesaplara aktarılmaktadır.
Kimlik Numarası Kriteri: T.C. kimlik numarasının son hanesi "2" olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi "1, 3, 5, 7, 9" olan üreticiler için ödeme süreci başlatılmış durumdadır. Diğer haneler için takvim haftalık güncellemelerle devam etmektedir.
e-Devlet Üzerinden Sorgulama Nasıl Yapılır?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler, ödemelerinin yatıp yatmadığını şu adımları izleyerek kontrol edebilirler:
[şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapın.
Arama çubuğuna "Çiftçi Kayıt Sistemi" veya "Tarımsal Destekleme Ödemeleri Sorgulama" yazın.
Açılan ekranda güncel yıl (2026) seçimini yaparak adınıza tanımlanan destek tutarını ve ödeme durumunu görüntüleyin.
Mazot ve gübre desteği gibi temel kalemler, çoğu zaman Ziraat Bankası üzerinden tanımlanan Başakkart hesaplarına yatırılmaktadır. Bu desteklerin nakit olarak mı çekilebileceği yoksa sadece tarımsal bayi ve istasyonlarda girdi alımı (mazot, gübre, tohum) için mi kullanılacağı, ilgili yılın uygulama tebliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.