KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2026 KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları belli mi?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi ile memur adaylarının merakla beklediği ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm KPSS oturumlarının tarihleri kesinleşti.
KPSS 2026 Sınav Tarihleri
Lisans oturumlarına ek olarak, iki yılda bir yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarının tarihleri de şöyledir:
|Sınav Düzeyi
|Oturum Adı
|Sınav Tarihi
|Lisans
|Genel Yetenek - Genel Kültür
|6 Eylül 2026 Pazar
|Lisans
|A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün
|12 Eylül 2026 Cumartesi
|Lisans
|A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün
|13 Eylül 2026 Pazar
|Ön Lisans
|4 Ekim 2026 Pazar
|Ortaöğretim
|25 Ekim 2026 Pazar
Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.
2 KPSS B Grubu Başvuru Tarihleri (2026)
KPSS 2026 Lisans (B Grubu) oturumlarına ait başvuru tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı takvimle kesinleşti.
KPSS Lisans (Genel Yetenek/Genel Kültür ve Alan Bilgisi) oturumlarına ait başvurular, sizin de belirttiğiniz gibi aşağıdaki tarihler arasında alınacaktır:
KPSS Lisans Başlangıç: 1 Temmuz 2026
KPSS Lisans Bitiş: 13 Temmuz 2026
Başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz doğrultusunda Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.