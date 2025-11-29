ARA
  KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2026 KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları belli mi?

KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2026 KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları belli mi?

ÖSYM, 2026 yılı Sınav Takvimi'ni resmen yayımladı ve milyonlarca memur adayı için KPSS 2026'nın tüm oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Peki KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2026 KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları belli mi?


KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2026 KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları belli mi?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi ile memur adaylarının merakla beklediği ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm KPSS oturumlarının tarihleri kesinleşti. 

KPSS 2026 Sınav Tarihleri

Lisans oturumlarına ek olarak, iki yılda bir yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarının tarihleri de şöyledir:

Sınav DüzeyiOturum AdıSınav Tarihi
LisansGenel Yetenek - Genel Kültür6 Eylül 2026 Pazar
LisansA Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün12 Eylül 2026 Cumartesi
LisansA Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün13 Eylül 2026 Pazar
Ön Lisans 4 Ekim 2026 Pazar
Ortaöğretim 25 Ekim 2026 Pazar

Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

 

2 KPSS B Grubu Başvuru Tarihleri (2026)

KPSS B Grubu Başvuru Tarihleri (2026)

KPSS 2026 Lisans (B Grubu) oturumlarına ait başvuru tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı takvimle kesinleşti.

KPSS Lisans (Genel Yetenek/Genel Kültür ve Alan Bilgisi) oturumlarına ait başvurular, sizin de belirttiğiniz gibi aşağıdaki tarihler arasında alınacaktır:

KPSS Lisans Başlangıç: 1 Temmuz 2026

KPSS Lisans Bitiş: 13 Temmuz 2026

Başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz doğrultusunda Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

KPSS 2026 Ön Lisans Takvimi

BilgiTarih
Sınav Tarihi4 Ekim 2026 Pazar
Başvuru Tarih Aralığı29 Temmuz 2026 – 10 Ağustos 2026
Sonuç Açıklanma Tarihi30 Ekim 2026

 

 
0
