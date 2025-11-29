KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2026 KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları belli mi?

KPSS 2026 Sınav Tarihleri

Lisans oturumlarına ek olarak, iki yılda bir yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarının tarihleri de şöyledir:

Sınav Düzeyi Oturum Adı Sınav Tarihi Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür 6 Eylül 2026 Pazar Lisans A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün 12 Eylül 2026 Cumartesi Lisans A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün 13 Eylül 2026 Pazar Ön Lisans 4 Ekim 2026 Pazar Ortaöğretim 25 Ekim 2026 Pazar

Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.