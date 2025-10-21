KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı?

YKS, MSÜ, KPSS, ALES, DGS ve YDS gibi kritik sınavlara hazırlanan milyonlarca aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 Sınav Takvimi'ni merakla bekliyor. Sınavların başvuru, oturum ve sonuç açıklama tarihlerini içeren bu takvim, adayların hazırlık planları için büyük önem taşıyor.

KPSS 2026 NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026 yılı tarihleri henüz kesinleşmedi. Adaylar, sınav ve başvuru süreçlerini planlamak için ÖSYM'den gelecek resmî açıklamayı bekliyor.

Önceki yılın (2025) sınav takviminin 13 Kasım 2024 tarihinde açıklandığı bilgisi dikkate alındığında, 2026 yılı Sınav Takvimi'nin de önümüzdeki ay, yani Kasım 2025 içerisinde resmî olarak duyurulması bekleniyor.

Adayların, KPSS'nin kesin tarihlerini ve başvuru sürelerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri gerekmektedir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 YAYINLANDI MI?

2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.