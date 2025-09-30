KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS NE İŞE YARAR?

KPSS puanı, adayın eğitim düzeyine ve girdiği oturumlara göre farklı kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlar:

A Grubu Kadrolara Giriş:

Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı gibi üst düzey idari görevlere atanmak için kullanılır.

Adaylar bu kadrolar için genellikle KPSS A Grubu (Genel Yetenek/Genel Kültür ve Alan Bilgisi) puanlarını kullanır ve ardından ilgili kurumun kendi açtığı giriş (yazılı ve sözlü) sınavına girmek zorundadır.

B Grubu Kadrolara Giriş:

Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının, öğretmenlik dışındaki düz memur, teknisyen, tekniker, mühendis, avukat gibi kadrolara merkezî yerleştirme ile atanmasını sağlar.

Bu alımlarda sadece KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarından alınan puan (B Grubu puanı) kullanılır ve adaylar, ÖSYM tarafından merkezi sistemle yerleştirilir.

Öğretmenlik Kadrolarına Giriş:

Öğretmen adayları için KPSS; Genel Yetenek/Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarından alınan puanlarla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullara atanma imkânı sunar.