KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? KPSS sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu, 402 bin 105 adayın katılımıyla sona erdi. Akademik kadrolar ve uzmanlık pozisyonları için yarışan adaylar, şimdi sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi merakla bekliyor.
KPSS SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.
KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS NE İŞE YARAR?
KPSS puanı, adayın eğitim düzeyine ve girdiği oturumlara göre farklı kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlar:
A Grubu Kadrolara Giriş:
Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı gibi üst düzey idari görevlere atanmak için kullanılır.
Adaylar bu kadrolar için genellikle KPSS A Grubu (Genel Yetenek/Genel Kültür ve Alan Bilgisi) puanlarını kullanır ve ardından ilgili kurumun kendi açtığı giriş (yazılı ve sözlü) sınavına girmek zorundadır.
B Grubu Kadrolara Giriş:
Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının, öğretmenlik dışındaki düz memur, teknisyen, tekniker, mühendis, avukat gibi kadrolara merkezî yerleştirme ile atanmasını sağlar.
Bu alımlarda sadece KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarından alınan puan (B Grubu puanı) kullanılır ve adaylar, ÖSYM tarafından merkezi sistemle yerleştirilir.
Öğretmenlik Kadrolarına Giriş:
Öğretmen adayları için KPSS; Genel Yetenek/Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarından alınan puanlarla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullara atanma imkânı sunar.