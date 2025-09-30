Dış ticaret açığı Ağustos ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı dış ticaret açığı verilerini açıkladı.

İhracat ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 5 milyar 4 milyon dolardan, 4 milyar 211 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5 iken, 2025 Ağustos ayında yüzde 83,8'e yükseldi.

8 aylık dış açık 60,1 milyar dolar

Ocak-ağustos döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak oldu.

8 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,7 artarak 54 milyar 813 milyon dolardan, 60 milyar 140 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 75,7 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi.