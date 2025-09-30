Dedeman Hotels & Resorts International (DHRI), 2025 yılından itibaren tüm konaklama markalarını ve diğer ağırlama hizmetlerini tek bir kimlik altında birleştiriyor: Dedeman Hospitality. Bu yeni çatı marka, DHRI bünyesindeki otel markaları ile farklı hizmetleri kapsayacak şekilde tüm operasyonları tek bir isimle temsil edecek.



Dedeman İstanbul Oteli’nin 24 Eylül 1982’deki açılış yıldönümünde yatırımcılara ve iş ortaklarına özel düzenlenen davetle Dedeman İstanbul’un Balo Salonu’nda kutlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dedeman’ın 4. kuşak temsilcisi Murat Özmestçi, Yönetim Kurulu Üyesi Banu Dedeman ve yönetim kurulunun üyeleri gecede konuklarla bir araya geldi.



Yönetim Kurulu Üyesi Banu Dedeman, açılış konuşmasında duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu geceyi benim için özel kılan birkaç noktaya değinmek isterim. Bugün 24 Eylül… Tam 43 yıl önce yine 24 Eylül’de Dedeman İstanbul’un açılış daveti yapılmıştı. Bu buluşmanın tarihini öğrendiğimde, “24 Eylül” dediler. “Ne kadar güzel düşünmüşsünüz,” dedim; tam da otelin açıldığı gün. Üstelik dedem, rahmetli Mehmet Kemal Dedeman’ın doğum günü… Yani 365 günün içinde bir defa olabilecek bir tesadüf. Böyle özel bir günü yine böyle özel bir ana denk getirmiş olduk. Karşınızda yeni bir isim var: Dedeman Hospitality. Bugüne kadar hep “Dedeman Hotels & Resorts International” ve alt markalarını duymuş olabilirsiniz. Artık hem otelcilik hem de otelcilik dışı faaliyetlerimizi kapsayan büyük şemsiye markamız Dedeman Hospitality görücüye çıkıyor.”



Dedeman’ın 4. kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Dedeman Hospitality” adını nasıl seçtiğini şöyle anlattı: “Biz Kıbrıs’ta çok güzel bir projeye adım atarken, “Dedeman Hotels & Resorts International” artık yeterli kalmıyor dedik. Çeşitliliğe gittikçe sadece Dedeman otelleri değil; Village Life, yerli restoranlar, ofis, kahve marketi gibi farklı alanlar da gündeme geliyor. Misafirperverliğimizin altına giren, bizi mutlu eden ve daha da çeşitlendirebileceğimiz tüm turizm faaliyetleri için “Hospitality” ismini seçtik.”

Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ise şöyle konuştu:

“Eğer bir başarı elde edebildiysek, öncelikle ekip arkadaşlarımızın ve ardından sizlerin bize duyduğu güven sayesindedir. Tüm anlaşmalarda hep şunu söyledim: Önce dostluk, arkadaşlık ve aile; ticaret sonra gelir. Bu zamana kadar bunu fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Böyle büyük bir ailenin parçası olmaktan son derece mutluyum. Bunun gerçekleşmesinde en büyük payın Banu Dedeman’a ait olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bir lider olarak vizyonu ve güveni bizim için ilham verici oldu.”