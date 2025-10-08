KPSS Puanı Hesaplama Süreci: Adım Adım Nasıl Yapılır?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puanlarının hesaplanması, adayların her bir testteki performanslarının değerlendirilmesi ve belirli ağırlıklarla standart puanlara dönüştürülmesiyle gerçekleşir.

1. Testlerin Değerlendirilmesi (Net Sayısının Hesaplanması)

İlk aşamada her test, kendi içinde değerlendirilir. Bu aşamada adayların net doğru sayısı bulunur:

Net Doğru Sayısı: Adayın toplam doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri (1/4) çıkarılır.

İptal Edilen Sorular: Sınav sonrasında ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılır. Kalan geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak hesaplama yapılır.

Cevap Anahtarı Güncellemesi: Eğer ÖSYM tarafından bir sorunun cevabının değişmesi gerektiği tespit edilirse, puanlama bu güncellenmiş cevap anahtarı esas alınarak yapılır.

2. Standart Puanlardan Ağırlıklı Standart Puanlara Dönüşüm (ASP)

Her bir testten elde edilen netler kullanılarak hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'deki (Genel Yetenek/Genel Kültür, Alan Bilgisi vb.) ağırlıklara göre Ağırlıklı Standart Puanlara (ASP) dönüştürülür.

Önemli Şart: Bir adayın herhangi bir ASP türünün hesaplanabilmesi için, o puan türünde yer alan tüm testlerden standart puanlarının olması gerekir. Örneğin, bir KPSS puan türü Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisini de gerektiriyorsa, adayın bu iki testten de puanı olmalıdır.

3. Nihai KPSS Puanının Hesaplanması

Adayların hesaplanan ASP'leri kullanılarak nihai KPSS puanları hesaplanır.

Dağılım: Her KPSS puan türü için 100 üzerinden bir puan dağılımı elde edilir.

Kullanım Amacı: Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu kadrolar için adayları bu puanlara göre sınava çağırır. Doğrudan atama yapan bazı kurumlar ise (Örneğin bazı teknik pozisyonlar) alımlarda yine bu KPSS puanlarını esas alacaktır.