Maltepe Belediyesi 3 bin lira burs desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

Maltepe Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini destekleme hedefiyle önemli bir adım attı. Süreyyapaşa Vakfı aracılığıyla hayata geçirilen "Maltepe Genç Üniversiteli Bursu" programı kapsamında, toplam 1000 üniversite öğrencisine maddi destek sağlanacak. Bu kapsamda, burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık 3.000 TL tutarında nakdi yardım yapılacak.
Maltepe Belediyesi 3 bin lira burs desteği başvuru tarihleri
Başvuru takvimi ve detaylar şöyle:
Başlangıç Tarihi: Başvurular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.30 itibarıyla başladı.
Bitiş Tarihi: Başvurular, 12 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Son başvuru tarihini kaçırmamak büyük önem taşıyor.
Başvuru Adresi: Adaylar, başvuru koşullarını incelemek ve çevrim içi başvurularını yapmak için https://universiteligencburs.maltepe.bel.tr adresini ziyaret edebilirler.
Başvuru yapacak adayların, gerekli belgeleri ve şartları bu adresten detaylıca incelemesi gerekmektedir.
Maltepe Belediyesi 3 bin lira burs desteği başvuru şartları
Maltepe Belediyesi'nin Süreyyapaşa Vakfı aracılığıyla sağladığı ve 1000 üniversite öğrencisine aylık 3.000 TL ödeme yapacağı "Maltepe Genç Üniversiteli Bursu"na başvurmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Temel Şartlar
Vatandaşlık: Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
İkamet: Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının Maltepe'de ikamet ediyor olması.
Öğrenim Durumu: Üniversitelerin lisans bölümünde öğrenim görüyor olması.
Maddi ve Akademik Şartlar
Başarı Durumu (Ara ve Son Sınıflar): Ara ve son sınıf öğrencilerinin yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4,00 üzerinden 2,25 olması gerekir.
Eğitim Süresi: Öğrencinin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması.
Maddi Durum: Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması.
Engellenen Durumlar
Burs Durumu: Başvuru yapan öğrencilerin başka bir yerden burs alıyor olmaması.
Akademik Başarısızlık: Başvuru yapan öğrencilerin sınıf tekrarı yapmamış veya alttan dersi olmaması.
Üniversite Türü
Devlet/Vakıf: Devlet üniversitesinde okuyor olması VEYA vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyor olması gerekir.
Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Maltepe Belediyesi'nin 1000 üniversite öğrencisine sağlayacağı aylık 3.000 TL tutarındaki "Maltepe Genç Üniversiteli Bursu" için başvurular 12 Ekim'de sona eriyor. Burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ödeme takvimi ise belli oldu:
Sonuç İlan Tarihi: Burs başvuru sonuçları, 29 Ekim tarihinde ilan edilecek.
Ödeme Takvimi: Burs hakkı kazanan öğrencilere ilk ödemeler, Ekim ve Kasım aylarına ait tutarları kapsayacak şekilde Kasım ayı içerisinde tek seferde yatırılacak.
Toplam Süre ve Miktar: Öğrencilere burs desteği toplam 10 ay boyunca, aylık 3.000 TL olmak üzere düzenli olarak sağlanacaktır.