Maltepe Belediyesi 3 bin lira burs desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

Maltepe Belediyesi 3 bin lira burs desteği başvuru şartları

Maltepe Belediyesi'nin Süreyyapaşa Vakfı aracılığıyla sağladığı ve 1000 üniversite öğrencisine aylık 3.000 TL ödeme yapacağı "Maltepe Genç Üniversiteli Bursu"na başvurmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Temel Şartlar

Vatandaşlık: Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

İkamet: Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının Maltepe'de ikamet ediyor olması.

Öğrenim Durumu: Üniversitelerin lisans bölümünde öğrenim görüyor olması.

Maddi ve Akademik Şartlar

Başarı Durumu (Ara ve Son Sınıflar): Ara ve son sınıf öğrencilerinin yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4,00 üzerinden 2,25 olması gerekir.

Eğitim Süresi: Öğrencinin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması.

Maddi Durum: Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması.

Engellenen Durumlar

Burs Durumu: Başvuru yapan öğrencilerin başka bir yerden burs alıyor olmaması.

Akademik Başarısızlık: Başvuru yapan öğrencilerin sınıf tekrarı yapmamış veya alttan dersi olmaması.

Üniversite Türü

Devlet/Vakıf: Devlet üniversitesinde okuyor olması VEYA vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyor olması gerekir.