Tesla'dan erişilebilir hamle: İşte yeni Model Y standard'ın gizlenen "eksiklikleri"

Malzeme ve Aydınlatma: Döşemeler kumaş ve vegan deri kombinasyonundan oluşuyor. İç mekânın ambiyans aydınlatma özelliği çıkarılmış.

Multimedya: Ses sistemi 7 hoparlörle (subwoofer olmadan) sınırlı kalıyor. Üst versiyonlarda bu sayı 15'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca arka yolcu ekranı ve FM/AM radyo gibi özellikler de listeden çıkarılmış.

Depolama Alanı: Orta konsolda derin saklama alanları yerine iki adet bardaklık bulunuyor. Ön bagaj hacmi de daha küçük tutulmuş.

Cam Tavan: Modelde cam tavan bulunmaya devam ediyor, ancak iç kısmı kumaş bir malzeme ile kaplanmış.