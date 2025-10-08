Tesla'dan erişilebilir hamle: İşte yeni Model Y standard'ın gizlenen "eksiklikleri"

Tesla, Kuzey Amerika pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli olacak Model Y Standard versiyonunu resmen tanıttı. Mevcut Model Y'nin $44.990'lık giriş fiyatına kıyasla $5.000 daha ucuz olan bu versiyon, Tesla deneyimini daha erişilebilir kılıyor. Ancak elde edilen bu maliyet avantajı, araçta yapılan önemli sadeleştirmelerle dengeleniyor.
Yeni Model Y Standard, ön yüzde daha sade bir görünüme sahip. Modelin aydınlatma grubunda, üst versiyonlardaki boydan boya uzayan LED şerit ve Matrix LED teknolojisi gibi özellikler yer almıyor. Sadeleşen tampon tasarımı ve aerodinamik performansı artırmak üzere yeniden tasarlanan 18 inç jantlar ise dış tasarımda dikkat çeken diğer detaylar.
Renk seçeneklerinde de kısıtlamaya gidilmiş; Gri renk ücretsiz sunulurken, Beyaz ve Siyah renkler için sırasıyla $1.000 ve $1.500 ek ücret talep ediliyor.
Fiyat avantajını korumak adına Model Y Standard'ın iç mekanında da önemli düzenlemeler yapılmış durumda:
Ses Yalıtımı ve Konfor: Ön camlarda lamine cam kullanılmadığı için genel ses yalıtımı zayıflamış. Ayrıca HEPA hava filtresi bu versiyonda yer almıyor. Aynalar ve koltuklar manuel olarak ayarlanıyor.
Malzeme ve Aydınlatma: Döşemeler kumaş ve vegan deri kombinasyonundan oluşuyor. İç mekânın ambiyans aydınlatma özelliği çıkarılmış.
Multimedya: Ses sistemi 7 hoparlörle (subwoofer olmadan) sınırlı kalıyor. Üst versiyonlarda bu sayı 15'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca arka yolcu ekranı ve FM/AM radyo gibi özellikler de listeden çıkarılmış.
Depolama Alanı: Orta konsolda derin saklama alanları yerine iki adet bardaklık bulunuyor. Ön bagaj hacmi de daha küçük tutulmuş.
Cam Tavan: Modelde cam tavan bulunmaya devam ediyor, ancak iç kısmı kumaş bir malzeme ile kaplanmış.
Tesla, maliyeti yalnızca donanımlarla değil, yazılımla da düşürmüş. Basit otopilot da dahil olmak üzere bazı temel sürüş destek özellikleri bu modelde sunulmuyor.
Teknik açıdan ise Model Y Standard, ısı pompalı termal yönetim sistemini koruyor. 69 kWsa kapasiteli bataryasıyla ABD EPA standartlarına göre 516 kilometreye kadar menzil hedefliyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza 6,8 saniyede ulaşıyor. DC şarj desteği ise 225 kW seviyesine kadar çıkabiliyor ve 15 dakikalık şarjla yaklaşık 257 kilometre menzil kazanımı hedefleniyor.