İBB bursu ne zaman yatacak? İBB Bursu Ocak 2026 ödeme takvimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 100 bin öğrenciye sağladığı 20 bin TL tutarındaki eğitim desteği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 Ocak'ta açıklanan sonuçların ardından gözler, toplam 2 milyar TL'lik bu dev bütçenin ilk ödemelerinin ne zaman yapılacağına çevrildi.
3 Ocak'ta açıklanan sonuçların ardından, 100 bin öğrenci için en kritik aşama olan ödeme takvimiyle ilgili beklentiler de şekillenmiş durumda.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, bu yılki 20 bin TL'lik desteğin iki ana dönemde yatırılması öngörülüyor:
Birinci Dönem (Ocak-Şubat): 10.000 TL
İkinci Dönem (Mart-Nisan): 10.000 TL
Banka Hesabı: Ödemeler, başvuru sırasında sisteme kaydettiğiniz ve kendi adınıza açılmış olan banka hesabına (IBAN) otomatik olarak aktarılacaktır.
SMS Yönlendirmesi: İBB, ödemeler başladığında adaylara bilgilendirme mesajı gönderecek. Bu mesajda, paranın hesaba geçtiği veya varsa bankadan çekim detayları yer alacak.
Resmi Tarihler İçin Takip Şu an için İBB’den "Ödemeler şu gün başlayacaktır" şeklinde kesin bir tarih gelmiş değil. Ancak 3 Ocak'ta açıklanan sonuçların ardından, evrak kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Ocak ayının son haftası itibarıyla ilk grup ödemelerin başlaması genel bir beklenti haline gelmiş durumda.