MEB AGS konu dağılımı yayımlandı: 2026 ÖABT konu dağılımı değişti mi?

ÖSYM'nin bugün (8 Ocak 2026) yaptığı resmi açıklama, öğretmen adayları için eğitimde yeni bir dönemin başladığını tescilledi. 12 Temmuz'da ilk kez uygulanacak olan Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili en kritik değişim, soru dağılımlarının netleşmesi ve Özel Eğitim branşının artık Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamına alınması.
MEB-AGS Puan Hesaplama Formülü
Söz ettiğiniz branşlar (Biyoloji, Sınıf Öğretmenliği, Matematik, Özel Eğitim vb.) için nihai başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır:
MEB-AGS Puan = ( AGS Puanı x 0.50) + ( ÖABT Puanı x 0.50)
Bu formül, adayların hem genel pedagojik ve kültürel yetkinliklerinin (AGS) hem de kendi alanlarındaki uzmanlıklarının (ÖABT) atama sürecinde aynı derecede önemli olduğunu göstermektedir.
İki Oturumun İçeriği ve Amacı
1. Oturum: Akademi Giriş Sınavı (AGS)
Amacı: Adayların sözel-sayısal yeteneklerini, Türkiye coğrafyası ve tarih bilgisini, eğitim temellerini ve ilgili mevzuatı ölçmek.
Soru Sayısı: 80 soru.
Ağırlık: Nihai puanın yarısını oluşturur.
2. Oturum: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Amacı: Adayın başvuracağı branştaki derinlemesine bilgi düzeyini ve alan eğitimi becerisini ölçmek.
Yeni Gelişme: Bu yıl itibarıyla Özel Eğitim branşı da ÖABT kapsamına dahil edilmiştir.
Ağırlık: Nihai puanın diğer yarısını oluşturur.