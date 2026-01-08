MEB AGS konu dağılımı yayımlandı: 2026 ÖABT konu dağılımı değişti mi?

MEB-AGS Puan Hesaplama Formülü

Söz ettiğiniz branşlar (Biyoloji, Sınıf Öğretmenliği, Matematik, Özel Eğitim vb.) için nihai başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır:

MEB-AGS Puan = ( AGS Puanı x 0.50) + ( ÖABT Puanı x 0.50)

Bu formül, adayların hem genel pedagojik ve kültürel yetkinliklerinin (AGS) hem de kendi alanlarındaki uzmanlıklarının (ÖABT) atama sürecinde aynı derecede önemli olduğunu göstermektedir.

İki Oturumun İçeriği ve Amacı

1. Oturum: Akademi Giriş Sınavı (AGS)

Amacı: Adayların sözel-sayısal yeteneklerini, Türkiye coğrafyası ve tarih bilgisini, eğitim temellerini ve ilgili mevzuatı ölçmek.

Soru Sayısı: 80 soru.

Ağırlık: Nihai puanın yarısını oluşturur.