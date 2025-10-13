KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2025-2026 KYK Taahhütname onayı için gerekli bilgiler

Yüz binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs/öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden bu taahhütnameyi onaylamaları gerekmektedir.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK burs veya öğrenim kredisi başvurularının değerlendirilmesi sonucunda tahsis hakkı kazanan öğrencilerin ödeme alabilmeleri için taahhütnamelerini onaylamaları zorunludur.

Taahhütnamenin Onaylanacağı Adres:

Burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin listesi https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir.

Taahhütname onaylama işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.

Taahhütname Onaylama İşlemleri (Yaşa Göre Farklılıklar)

18 Yaş ve Üzerindeki Öğrenciler:

Kanal: https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlık linkine ulaşılır.

Onay Şekli: Öğrencinin kendi e-Devlet şifresi ile giriş yaparak onaylaması gerekir.

18 Yaşından Küçük Öğrenciler:

Kanal: https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlık linkine ulaşılır.

Onay Şekli: Önce anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verilir. Ardından, öğrencinin kendi e-Devlet şifresi ile giriş yaparak onaylaması gerekir.

15 Yaşından Küçük veya Anne/Babası Olmayan Öğrenciler:

Onay Şekli: Öğrenci, anne veya babalarıyla (şayet her ikisi de yoksa kanuni vasileri ile birlikte) kendisine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine gitmelidir.

Gereken Belgeler: Kimlik, vasi kararı vb. belgeleri ibraz ederek taahhütnamelerini yerinde onaylatabilirler.

e-Devlet Üzerinden Taahhütname Onaylama Adımları

Taahhütname onay başvurusu için genel adımlar şöyledir:

Giriş: e-Devlet Kapısı'na (T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile) giriş yapınız.

Hizmet Arama: Arama çubuğu vasıtasıyla "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" hizmetini bulunuz.

Onay: İlgili linke tıkladıktan sonra çıkan adımları takip ederek onay işleminizi yapınız.

Önemli Uyarı: Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecektir ve bu durumla ilgili ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Başvuru hakkı kazanan öğrencilerin süreci takip etmesi kritik öneme sahiptir.



KYK BURS TAAHHÜTNAME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ