LGS 2025 örnek soruları yayınlandı: MEB LGS Kasım örnek soruları ve cevap anahtarı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Haziran 2026’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezî Sınavı’na hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ilk örnek soru kitapçıklarını yayımladı Bu yıl bir ilke imza atılarak, örnek sorular ve çözümlü videolar, ilk kez Bakanlığın bireysel öğrenme platformu MEBİ üzerinden merkezi ve dijital bir yapı içinde erişime sunuldu.

İlk Örnek Soru Kitapçığının İçeriği

Yayımlanan ilk kitapçık, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye odaklanmıştır. Sorular, 8. sınıf öğretim programındaki konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Toplam 45 sorudan oluşan dağılım ise şu şekildedir:

Ders Adı Soru Sayısı Türkçe 10 Soru Matematik 10 Soru Fen Bilimleri 10 Soru T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 Soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Soru İngilizce 5 Soru

Merkezi Dijital Erişim: MEBİ

Öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren bu örnek sorulara doğrudan MEBİ platformu mebi.eba.gov.tr üzerinden ulaşabilir, çevrim içi görüntüleyebilir veya PDF formatında indirerek sınav hazırlık süreçlerini tek bir merkezden planlayabilirler.