İkili ticarette tarihi rekor

İtalya’nın zengin gastronomi mirasını tanıtmayı amaçlayan ve her yıl dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgiyle kutlanan İtalyan Mutfağı Haftası’nın 10’uncu edisyonu gerçekleştirildi. Bu yıl ‘Sağlık, kültür ve inovasyonun tam ortasında: İtalyan mutfağı’ temasıyla düzenlenen etkinlik, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) iş birliğiyle düzenlendi. İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin son derece sağlam ve canlı olduğunu söyleyen İtalya Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü Marco Pintus, “Bunu istatistiklerle de doğrulayabiliyoruz. İkili ticaretimiz 2024 yılında 32,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakam, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir rekor seviye” diyor.

500 İTALYAN ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sadece ticaretten ibaret olmadığını belirten Pintus, “İtalya, özellikle imalat sektöründe, Türkiye’de her zaman önemli bir yatırımcı olmuştur. Enerji, gıda, tekstil, otomotiv, bankacılık gibi çeşitli sektörlerde yaklaşık 500 tamamen veya kısmen İtalyan sermayeli şirket faaliyet göstermekte olup, bu yatırımların toplam değerinin 7 milyar Euro civarında olduğu tahmin edilmekte” diye anlatıyor.

TÜRKİYE, 600 BİN İTALYAN TURİST ÇEKTİ

Türkiye’nin de İtalya’da büyüyen bir yatırımcı konumuna geldiğinden söz eden Pintus, şunları ekliyor: “Bazı Türk iş grupları İtalya’da önemli operasyonlara sahip. Bu da Türkiye ekonomisinin son yıllarda kazandığı gücü yansıtan yeni bir gelişme. Turizm de önemli bir alan. Geçtiğimiz yıl bu büyüleyici ülkeyi ziyaret eden yaklaşık 600 bin İtalyan turist, Türkiye ekonomisine kayda değer bir katkı sağlamış.”

İTALYAN ŞİRKLERİN FUAR İLGİSİ

2026 yılında Türkiye’de düzenlenecek fuarlarda toplam 11 İtalyan pavilyonu organize etmeyi planladıklarından bahseden Pintus, şöyle devam ediyor: “Odak noktamız ağırlıklı olarak İtalya’nın Türkiye’ye ihracatının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan sermaye malları olacak. Ancak tüketim malları da önemli bir alan kaplayacak; özellikle de bugüne kadar 100’e yakın İtalyan şirketini bir araya getirmeyi başardığımız Beauty Istanbul fuarında. Buna ek olarak, medikal cihaz fuarında (Expomed Eurasia) ve restorasyona adanmış daha niş bir etkinlikte (Heritage) yer alacağız. Bu sektör, İtalya’nın olağanüstü sanatsal mirası sayesinde dünya çapında lider konumda bulunduğu ve Türkiye’ye son derece değerli katkılar sunabileceği bir sektör.”

İtalyan Mutfağı Haftasının kapanış yemeğinde, İtalya Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü Marco Pintus; “İtalya’nın tatları her zaman sıcaklığı, aileyi ve dostluğu çağrıştırır. Ülkemizin zengin gastronomi felsefesini yakından tanıtan İtalyan Mutfağı Haftası’nın Türkiye’de her yıl artan bir ilgiyle karşılanması bizim için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Sevgili Türk ve İtalyan dostlarımızla bu onuncu edisyonu birlikte kutlamaktan gerçekten mutluluk duyuyorum” dedi. Marco Pintus, ayrıca şef Claudio Chinali’ye ve Eataly’e değerli iş birliği ve misafirperverlikleri için özel teşekkürlerini iletti.