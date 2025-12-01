Küçük bir atölyede başladı, şimdi fabrikası var

İnternet üzerinden dünya pazarına daha da çok açılmayı istediğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Hedefim Türkiye'de bir marka olmak sonra dünyaya açılmak. Yakın zamanda Azerbaycan'a gittik, outdoor ürünler için görüştük. Şimdi Rusya görüşmelerimiz var. Ciddi anlamda bu kanalda hem e-ticaret hem de mağazalaşma olarak ürünlerimizi sunmak istiyoruz. Buradaki kapasitenin dışında fason üretimimiz de var. Tunceli'ye, İstanbul'a ve Muğla'ya fason üretim veriyoruz. Hem diğer kadın arkadaşlarımıza destek olmak hem de dengeyi korumak için üretimi genişletmek istiyoruz. Daha çok inovasyonlu, teknolojinin daha da içinde olduğu ve bunu dünyayla birleştirdiğimiz entegre bir sistem istiyorum."