Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Aralık toplantısında faizler düşecek mi?

Küresel piyasaların ve ekonomistlerin odak noktası olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları için geri sayım devam ediyor.
1 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Toplantı Tarihleri: Para Politikası Kurulu (FOMC) 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde toplanacaktır.
Faiz Kararı Açıklanma Saati: Faiz kararı, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 21.00'de (Türkiye Saati ile) duyurulacaktır.
Piyasalar bu kararı, Fed'in 2026 yılına yönelik para politikası duruşunu anlamak için yakından izleyecektir. Faiz kararının hemen ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da büyük önem taşımaktadır.
2 Fed Aralık toplantısında faizler düşecek mi?
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed)'nın Aralık 2025 toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklenti oldukça güçlüdür ve bu durum piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemektedir.
Faiz İndirimi İhtimali Yüksek
Para piyasalarında Fed'in 10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacağı faiz kararında indirime gitme ihtimali %85 gibi yüksek bir oranla fiyatlanmaktadır. Bu yüksek beklenti, hem küresel risk iştahını artırmakta hem de doların değerini baskılamaktadır.
Siyasi Gelişmeler Beklentileri Güçlendiriyor
Faiz indirimi beklentilerini güçlendiren bir diğer faktör ise Beyaz Saray'dan gelen sinyallerdir. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için adı geçen güçlü adaylar arasında anılması, Fed'in daha güvercin (para politikasını gevşetme eğilimli) bir yaklaşımla hareket edeceği yönündeki inancı pekiştirmiştir.
Piyasalar, kararın açıklanacağı 10 Aralık'ta sadece faiz indirimini değil, aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2026 yılına dair vereceği yönlendirmeleri de (forward guidance) bekleyecektir.
3 FED Ekim kararı ne yöndeydi?
Fed, 29 Ekim 2025 tarihli toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirerek hedef aralığı %3,75 - %4,00 seviyesine çekti.
Bu indirim kararı, piyasalardaki gevşeme beklentisini ve 10 Aralık 2025'teki yılın son toplantısında da faiz indirimine gidileceği yönündeki yüksek tahmini (%85) destekleyen önemli bir önceki adım.