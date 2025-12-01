Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Aralık toplantısında faizler düşecek mi?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed)'nın Aralık 2025 toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklenti oldukça güçlüdür ve bu durum piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemektedir.

Faiz İndirimi İhtimali Yüksek

Para piyasalarında Fed'in 10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacağı faiz kararında indirime gitme ihtimali %85 gibi yüksek bir oranla fiyatlanmaktadır. Bu yüksek beklenti, hem küresel risk iştahını artırmakta hem de doların değerini baskılamaktadır.

Siyasi Gelişmeler Beklentileri Güçlendiriyor

Faiz indirimi beklentilerini güçlendiren bir diğer faktör ise Beyaz Saray'dan gelen sinyallerdir. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için adı geçen güçlü adaylar arasında anılması, Fed'in daha güvercin (para politikasını gevşetme eğilimli) bir yaklaşımla hareket edeceği yönündeki inancı pekiştirmiştir.

Piyasalar, kararın açıklanacağı 10 Aralık'ta sadece faiz indirimini değil, aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2026 yılına dair vereceği yönlendirmeleri de (forward guidance) bekleyecektir.