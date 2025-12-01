ARA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından yılın son faiz kararı, küresel ve iç piyasaların gündeminde yer alıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının son faiz kararını Aralık ayında açıklayacak. Bu karar, finansal piyasalar için kritik öneme sahip. 

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 

Merkez Bankası toplantı takvimine göre:

Sıradaki PPK Toplantı Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe

Faiz Kararı Açıklanma Saati: Karar, toplantı günü geleneksel olarak saat 14.00'te (Türkiye Saati ile) kamuoyuna duyurulacak.

Ekim ayı faiz kararı ne yöndeydi? 

Para Politikası Kurulu'nun Ekim ayında aldığı kararlar şöyle:

Politika Faizi (Bir Haftalık Repo): Yüzde 40,5 seviyesinden 100 baz puan indirimle %39,5 seviyesine çekilmiştir.

Gecelik Borç Verme Faizi: Yüzde 43,5'ten %42,5 seviyesine indirilmiştir.

Gecelik Borçlanma Faizi: Yüzde 39'dan %38 seviyesine indirilmiştir.

Bu kararlar, TCMB'nin mevcut para politikasındaki yönünü koruduğunu gösterirken, piyasalar şimdi 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki PPK toplantısından çıkacak karara odaklandı. 

