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  • LGS tercih ekranı (e-Okul) 2026: LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih ekranı (e-Okul) 2026: LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemleri sürerken, öğrenciler ve veliler tercih sürecine ilişkin takvimi yakından takip ediyor. e-Okul üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinde son başvuru tarihi ile tercih ekranına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, 2026 LGS tercihleri ne zaman sona erecek? Lise tercihleri e-Okul üzerinden nasıl yapılır? İşte 2026 LGS tercih ekranı...

Ekonomist
Ekonomist
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LGS tercih ekranı (e-Okul) 2026: LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için geleceğe yönelik en kritik dönem başladı. İyi bir lise eğitimi almak isteyen adaylar, puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden tercih listelerini şekillendiriyor. 

Tercih döneminin ortasına gelinmesiyle birlikte "LGS tercihleri ne zaman bitiyor?" soruları aramaları yoğun şekilde hız kazandı. İşte 2026 LGS tercih sürecine dair tüm detaylar...

1 2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayan LGS lise tercih süreci, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak. 

Tercih yapacak öğrenciler ile velilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini belirtilen tarih ve saatten önce tamamlamaları gerekiyor.

2 LGS tercihleri nasıl yapılıyor?

LGS tercihleri nasıl yapılıyor?

LGS kapsamında lise tercihleri, her yıl olduğu gibi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. 

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yaptıktan sonra tercih ekranına ulaşarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

3 LGS TERCİH EKRANI 2026

LGS TERCİH EKRANI 2026

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca, boş kalan kontenjanlar da aynı tarihte öğrenilebilecek.
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