LGS tercih ekranı (e-Okul) 2026: LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayan LGS lise tercih süreci, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Tercih yapacak öğrenciler ile velilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini belirtilen tarih ve saatten önce tamamlamaları gerekiyor.