MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 6,7,8,9. sınıf ortak sınav tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke genelinde uygulanacak ortak yazılı sınav takvimini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği takvimle birlikte sınavların tarihleri ve kapsadığı sınıflar netleşti.
6,7,8,9 SINIF ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
1. Dönem 1. Yazılı Sınav Tarihleri
7. sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025 Salı
8. sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025 Çarşamba
9. sınıf matematik: 6 Kasım 2025 Perşembe
2. Dönem 1. Yazılı Sınav Tarihleri
6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026 Salı
6. ve 8. sınıf matematik: 8 Nisan 2026 Çarşamba
10. sınıf matematik: 9 Nisan 2026 Perşembe
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı: 10 Nisan 2026 Cuma
2. Dönem 2. Yazılı Sınav Tarihleri
7. sınıf matematik: 2 Haziran 2026 Salı
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı: 3 Haziran 2026 Çarşamba
MEB'in Ortak Sınavlarındaki Açık Uçlu Sorularla Yeni Dönem Başlıyor
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bilgi seviyesini daha derinlemesine ölçmek amacıyla ortak yazılı sınavlarda açık uçlu sorulara yer vereceğini açıkladı. Bu yeni uygulamayla, öğrencilerin sadece ezber bilgilerini değil, aynı zamanda konuları ne kadar anladığını ve yorumlayabildiğini ortaya koymak hedefleniyor.
Açık uçlu sorular, öğretmenler için de kritik bir geribildirim aracı olacak. Sınav sonuçları, öğretmenlere öğrencilerin öğrenme sürecini nasıl şekillendireceği konusunda önemli veriler sağlayacak. Bu sayede öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından takip edebilecek ve öğretim yöntemlerini bu verilere göre yeniden düzenleyebilecek.
Uygulamanın genel amacı, yalnızca bireysel öğrenci gelişimini izlemekle kalmayacak, aynı zamanda ülke genelindeki sınav sonuçları sayesinde akademik başarı seviyelerinin daha objektif ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak.