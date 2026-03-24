MSÜ taban puanları yayımlandı mı? 2026 ÖSYM MSÜ taban puanları belli mi?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı sonuçları, bugün itibarıyla ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için şimdi en kritik aşama, puanlarının hedefledikleri okullara yetip yetmeyeceğini anlamak için taban puanları analiz etmek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılına ait kesin taban puanları ancak tercih süreci tamamlandıktan sonra ilan etmektedir. Bu nedenle, 30 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak tercihlerde adayların, geçtiğimiz yılın (2025) resmi verilerini kılavuz kabul etmesi gerekmektedir.
2025 MSÜ Referans Taban Puan Tablosu
Adayların mülakatlara (2. seçim aşamalarına) çağrılması için gerekli olan en düşük puanlar şu şekildedir:
|Okul ve Bölüm
|Puan Türü
|Erkek Aday Puanı
|Kadın Aday Puanı
|Hava Harp Okulu (HHO)
|Sayısal (SAY)
|340,299
|363,384
|Deniz Harp Okulu (DHO)
|Sayısal (SAY)
|287,917
|355,608
|Kara Harp Okulu (KHO)
|Sayısal (SAY)
|287,917
|355,608
|Kara Harp Okulu (KHO)
|Eşit Ağırlık (EA)
|288,102
|362,434
|Kara Harp Okulu (KHO)
|Sözel (SÖZ)
|325,526
|(Alım Yok)
|Astsubay MYO (Tümü)
|Genel Puan
|252,169
|327,919
MSÜ 2026 Tercih ve Değerlendirme Takvimi
Sınav sonucunuzun ardından izlemeniz gereken yol haritası:
Tercih İşlemleri: 30 Mart – 24 Nisan 2026 tarihleri arasında personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercihlerinizi mutlaka yapın. Tercih yapmayanlar mülakata çağrılmaz.
Mülakat Çağrıları: Haziran ayı başında tercih sonuçlarına göre 2. seçim aşamalarına (mülakatlara) çağrılan adaylar ilan edilecek.
YKS Şartı: Harp Okulları için AYT'ye, Meslek Yüksekokulları için TYT'ye girmiş olmanız zorunludur. MSÜ sınavı bir baraj sınavı niteliğindedir; asıl yerleştirme puanınız YKS puanınızla harmanlanarak hesaplanacaktır.
Puan Türlerine Göre Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sayısal (SAY): Mühendislik ağırlıklı olan Hava ve Deniz Harp Okulları ile Kara Harp Okulu'nun sayısal bölümleri için kritiktir.
Eşit Ağırlık (EA): Kara Harp Okulu'nun işletme, strateji ve yönetim bölümleri için kullanılır.
Sözel (SÖZ): Sadece Kara Harp Okulu'nun belirli kontenjanları için erkek adaylar bazında değerlendirmeye alınır.