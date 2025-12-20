ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 118. dönem ÖGG sonucunda

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) değerlendirme kriterleri, özellikle silahsızdan silahlıya geçiş yapmak isteyen veya silah farkı sınavına giren adaylar için oldukça spesifik bir hesaplama yöntemine sahiptir. Belirttiğiniz bu kurallar, adayın silah taşıma yetkisini kazanıp kazanamayacağını belirleyen temel formüldür.

Bu süreci daha net anlaşılması için şu şekilde detaylandırabiliriz:

Silah Farkı Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

Silah farkı sınavına giren adayların değerlendirmesi iki aşamalı bir puan birleştirmesiyle yapılır:

Silah Puanının Oluşumu: Adayın Yazılı Silah Bilgisi sınavından aldığı puan ile Uygulamalı Atış Sınavı puanı toplanır. Bu iki puanın toplamının en az 50 olması şarttır.

Genel Ortalama Şartı: Elde edilen bu silah puanı, adayın daha önce (veya aynı sınavda) aldığı Silahsız Temel Eğitim puanı ile toplanır ve ikiye bölünür. Ortalamanın en az 60 olması gerekir.

Örnek Hesaplama Senaryosu

Bir adayın silahsız temel eğitim puanının 70 olduğunu varsayalım:

Durum A (Başarılı): Yazılı silah bilgisi ve atış puanı toplamı 55 olsun (Şart 1 sağlandı).

(70 + 55) / 2 = 62,5 (Şart 2 sağlandı). Aday Silahlı ÖGG kartı almaya hak kazanır.

Durum B (Başarısız): Yazılı silah bilgisi ve atış puanı toplamı 45 olsun.

Toplam 50 barajının altında kaldığı için ortalamaya bakılmaksızın aday silahlı sınavdan kalmış sayılır. Ancak mevcut Silahsız hakkı devam eder.

Kritik Detaylar

Silahsız Hakkın Korunması: Belirttiğiniz gibi, eğer aday silahlı sınavda gerekli başarıyı sağlayamazsa (silah puanı düşük gelirse veya ortalama 60'ın altında kalırsa), bu durum mevcut silahsız sertifikasını etkilemez. Aday Silahsız olarak görev yapmaya devam edebilir.

Yenileme Eğitimi: Yenileme sınavlarında puan sınırı olmaksızın sadece sınava katılım yeterli sayılsa da, silah farkı veya temel eğitimde bu barajlar hayati önem taşır.