Öğretmen il dışı atama sonuçları 2026 açıklandı mı? Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı 2026 il dışı atama sonuçları için gözler MEBBİS ekranına çevrildi. İsteğe bağlı il dışı yer değiştirme başvurularını tamamlayan öğretmenler, atandıkları il ve okulları sorgulamaya hazırlanıyor. Peki, 2026 öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il dışı tayin sonuçları saat kaçta duyurulacak? Öğretmenler sonuçları nereden öğrenebilecek?
1 İl dışı atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
İl dışı atama işlemleri, açıklanan kontenjanlar doğrultusunda öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek. Sonuçların 22 Mayıs tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılması beklenirken, duyurunun öğle saatlerinden sonra yapılması öngörülüyor.
2 Öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları sona erdi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurmuştu. Bakanlık takvimine göre öğretmenlerin başvuru süreci 20 Mayıs itibarıyla tamamlandı.
3 MEBBİS öğretmen il dışı tayin sonuçları nasıl sorgulanır?
İl dışı atama sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi “personel.meb.gov.tr” üzerinden erişime açılması bekleniyor. Öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.