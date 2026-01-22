Öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman? İller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçlarının 30 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesiyle birlikte, hak kazanan öğretmenler için aynı gün itibarıyla ayrılma ve başlama süreci de başlamış olacak. Bu süreçte öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için atama kararnamelerinin sisteme düşmesinin ardından okul müdürlüklerinden ilişik kesme belgelerini almaları ve yeni görev yerlerine süresi içinde müracaat etmeleri gerekiyor. Özellikle hizmet puanı üstünlüğüne dayalı bu sistemde, tercihlerin stratejik yapılması ve "muhtemel boşalacak" kadroların da değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.