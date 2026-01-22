Öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman? İller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan binlerce öğretmen için 2026 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme süreci hız kesmeden devam ediyor. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretleri bulunan öğretmenlerin mazeretlerini bildirdiği ilk aşama tamamlanırken, gözler şimdi tercihlerin yapılacağı ve sonuçların ilan edileceği takvime çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde en kritik viraja girildi. Mazeret belgelerini sunarak ön başvurusu onaylanan öğretmenler için artık geri sayım başladı. Takvime göre öğretmenler, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden tercih ekranına erişerek gitmek istedikleri eğitim kurumlarını seçebilecekler.
Atama sonuçlarının 30 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesiyle birlikte, hak kazanan öğretmenler için aynı gün itibarıyla ayrılma ve başlama süreci de başlamış olacak. Bu süreçte öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için atama kararnamelerinin sisteme düşmesinin ardından okul müdürlüklerinden ilişik kesme belgelerini almaları ve yeni görev yerlerine süresi içinde müracaat etmeleri gerekiyor. Özellikle hizmet puanı üstünlüğüne dayalı bu sistemde, tercihlerin stratejik yapılması ve "muhtemel boşalacak" kadroların da değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.