Okullar ne zaman açılıyor? İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) itibarıyla resmi olarak başladı. Bu yıl ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi, öğrenciler ve öğretmenler için uzun ve kesintisiz bir dinlenme fırsatı sundu.
2025-2026 eğitim öğretim yılında, ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın aynı döneme gelmesiyle öğrenciler ve öğretmenler için oldukça verimli bir dinlenme süreci oluştu.
Tatil ve Dönüş Takvimi
Öğrenciler için ara tatil bugün itibarıyla başladı ve bayramla birleşerek kesintisiz bir mola haline geldi:
Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi.
Ramazan Bayramı (20-22 Mart): Bayramın birinci günü, ara tatilin resmi olarak sona erdiği Cuma gününe denk geliyor.
Okulların Açılışı: İkinci ara tatil ve bayram tatilinin ardından ders zili 23 Mart 2026 Pazartesi günü çalacak.