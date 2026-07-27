Okulların açılış tarihi 2026: Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların açılış tarihiyle birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili takvimini de merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle tüm tarihler belli oldu.
Peki, okullar ne zaman açılacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İlk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Okullar ne zaman açılacak 2026?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. 22 Ocak 2027 Cuma günü ise sona erecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışma programı 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.
2 Uyum haftası tarihleri belli oldu mu?
Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'nci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçleri için uyum eğitimleri gerçekleştiriliyor. Yeni eğitim döneminde ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.
3 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatili ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanacak.
4 Yarıyıl tatili takvimi belli oldu mu?
Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayarak 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
5 İkinci dönem ara tatili ne zaman?
Öğrenciler, ikinci döneme 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. İkinci dönem ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.