Okulların açılış tarihi 2026: Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların açılış tarihiyle birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili takvimini de merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle tüm tarihler belli oldu.

Peki, okullar ne zaman açılacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İlk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...