Türkiye'de faaliyet gösteren dev bankadan dikkat çeken karar: 5 şube kapanıyor

Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli ICBC, şube yapılanmasında değişikliğe gitti. Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan banka, 19 şubesinden 5'ini kapatma kararı alırken, 3 şubesini ise diğer şubeleriyle birleştirdi.
1 3 şubesini de birleştiriyor
NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de 19 şubesi bulunan Çinli ICBC, şube ağında yeniden yapılanmaya giderek 5 şubesini kapatma kararı aldı. Banka, 3 şubesini ise diğer şubeleriyle birleştirdi.
2 Geçen ay da ATM hizmetini sonlandırma kararı almıştı
Türkiye'de sınırlı sayıda şubeyle faaliyet gösteren ICBC, ağırlıklı olarak büyük ölçekli projelere finansman sağlıyor.
Dünya genelinde milyonlarca müşteriye hizmet veren banka, geçen ay da ATM hizmetini sonlandırma kararı almıştı.