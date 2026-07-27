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  • Türkiye'de faaliyet gösteren dev bankadan dikkat çeken karar: 5 şube kapanıyor

Türkiye'de faaliyet gösteren dev bankadan dikkat çeken karar: 5 şube kapanıyor

Türkiye'de hizmet veren dünyanın en büyük bankalarından Çinli ICBC, şube ağında küçülmeye gidiyor. Banka, 19 şubesinden 5'ini kapatma kararı alırken, 3 şubesini de mevcut şubeleriyle birleştirdi.

Ekonomist
Ekonomist
Türkiye'de faaliyet gösteren dev bankadan dikkat çeken karar: 5 şube kapanıyor

Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli ICBC, şube yapılanmasında değişikliğe gitti. Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan banka, 19 şubesinden 5'ini kapatma kararı alırken, 3 şubesini ise diğer şubeleriyle birleştirdi.

1 3 şubesini de birleştiriyor

3 şubesini de birleştiriyor

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de 19 şubesi bulunan Çinli ICBC, şube ağında yeniden yapılanmaya giderek 5 şubesini kapatma kararı aldı. Banka, 3 şubesini ise diğer şubeleriyle birleştirdi.

2 Geçen ay da ATM hizmetini sonlandırma kararı almıştı

Geçen ay da ATM hizmetini sonlandırma kararı almıştı

Türkiye'de sınırlı sayıda şubeyle faaliyet gösteren ICBC, ağırlıklı olarak büyük ölçekli projelere finansman sağlıyor. 

Dünya genelinde milyonlarca müşteriye hizmet veren banka, geçen ay da ATM hizmetini sonlandırma kararı almıştı.

3 Hangi şubeler faaliyetini sürdürecek?

Hangi şubeler faaliyetini sürdürecek?

ICBC Bank, faaliyetlerini Adana, Altunizade, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Merkez Maslak, Söğütözü ve Taksim şubeleri üzerinden sürdürecek. 

Son düzenlemenin ardından bankanın Türkiye'deki şube sayısı 11'e düştü.
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