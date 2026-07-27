5 dönümden 6 ton karpuz: İlk hasat yapıldı

Dodurga kavun ve karpuzunun kendine özgü aromasıyla rakipsiz olduğunu savunan Şerafettin Tay, "Mahallemizde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek, bu da lezzete doğrudan yansıyor. Ayrıca tarımsal sulamada dağlardan gelen kar suyunu kullanıyoruz. Bir kez tadan ertesi yıl yine bizim ürünümüzü arıyor" diye konuştu. Sadece tarlada tüccar beklemediğini, fırsat buldukça ürünlerini kamyonete yükleyerek çevre pazarlarda doğrudan tüketiciyle buluşturduğunu ekleyen Tay, Dodurga lezzetini tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.