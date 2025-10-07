ARA
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ÖSYM sınav takvimi 2026 yayımlandı mı? Gözler 2026 YKS, KPSS, ALES, DGS sınav tarihlerinde

2025 yılının son çeyreğine yaklaşılırken, milyonlarca adayın gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne çevrildi. Peki ÖSYM sınav takvimi 2026 yayımlandı mı? Gözler 2026 YKS, KPSS, ALES, DGS sınav tarihlerinde


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi milyonlarca adayı ilgilendiren sınavların başvuru ve uygulama tarihlerini içeren ÖSYM 2026 sınav takvimi için gözler, yapılacak resmi duyuruya çevrildi.  

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

Şu an itibarıyla ÖSYM'nin resmî sitesinde 2026 yılına ait sınav tarihleri henüz ilan edilmedi.ÖSYM, geçmiş yıllardaki uygulamasına paralel olarak bir sonraki yılın takvimini sonbahar aylarında kamuoyuyla paylaşıyor.

Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Bu örnek dikkate alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 yılının Kasım ayı içerisinde duyurulması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Netleşecek Başlıca Sınavlar

ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takvimi ile birlikte aşağıdaki kritik sınavların kesin başvuru ve uygulama tarihleri netlik kazanmış olacak:

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı)

DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

Takvim yayımlandığı anda tüm detaylar ÖSYM'nin resmî internet sitesinden ilan edilecektir.

 

