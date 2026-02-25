Destek Yatırım’dan hem sahada hem dijitalde yeni adımlar

Geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyet gösteren Destek Yatırım, büyüme stratejisini finansal hareketliliğin yoğunlaştığı bölgelerde sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmir ve İstanbul/Bağdat Caddesi şubelerini hizmete açan Destek Yatırım, iki yeni şubesiyle yatırımcılarına daha yakın, daha hızlı ve daha ulaşılabilir bir hizmet sunmayı hedefliyor.

"Yatırımcıyla temas ettiğimiz her noktada değeri artırıyoruz"

Destek Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İlke Yerlikaya, yeni şubelerin açılışına ilişkin olarak “Finansal yatırımda, bölgesel potansiyeli yüksek şehirlerde ve lokasyonlarda fiziksel olarak var olmak bizim için sadece bir tercih değil, stratejik bir gereklilik” diyor. İzmir’in finansal bilincin yüksek olduğu, sermaye piyasaları açısından dinamizmi güçlü bir şehir olduğunu kaydeden Yerlikaya, Bağdat Caddesi’nin ise yatırımcı yoğunluğu yüksek, finansal hareketliliğin güçlü olduğu çok önemli bir merkez olduğunu vurguluyor.

Özgür İlke Yerlikaya, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ankara ve Bursa şubelerimizin ardından İzmir ve Bağdat Caddesi’nde attığımız bu adım, sadece fiziki varlığımızı güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda dijital çözümlerle entegre çalışan, çevik ve müşteri odaklı hizmet modelimizi daha geniş bir coğrafyaya taşıyor. Bu güçlü yapı sayesinde yatırımcılarla kurduğumuz temas noktalarını çoğaltıyor; güven, erişilebilirlik ve katma değer üretimini temel alan hizmet anlayışımızı daha da yukarı taşıyoruz.”

"Destek Yatırım’la Piyasalar" WhatsApp kanalı

Destek Yatırım, dijital tarafta da yatırımcılarına hızlı, güvenilir ve nitelikli bilgi akışı sunma hedefiyle yalnızca müşterilere özel olarak “Destek Yatırım’la Piyasalar” WhatsApp kanalını hayata geçirdi. Destek Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İlke Yerlikaya, “Destek Yatırım’la Piyasalar” WhatsApp kanalıyla ilgili şu bilgileri veriyor:

“Piyasa duayenlerinin yorumları ile Destek Yatırım uzman araştırma ekibinin analizleri bir araya getiriliyor. Gün içinde yaşanan veri akışları ve piyasa gelişmeleri; hisse senetleri, VİOP, döviz, altın, emtia ve endeks hareketleriyle birlikte değerlendirilirken, günlük ve haftalık strateji raporları ile daha geniş bir perspektif sunuluyor. Kanal içeriğinde piyasalara yönelik beklenti ve analizler, kısa vadeli hisse değerlendirmeleri, altın, gümüş ve yurt dışı piyasalara ilişkin öngörüler de paylaşılıyor.”

"Amacımız; yatırım karar süreçlerini destekleyen, nitelikli bir bilgi akışı sunmak"

Özgür İlke Yerlikaya/Destek Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

"Piyasalardaki gelişmeleri anlık olarak iletiyoruz"

"Bilgi akışının hızlandığı ve içerik yoğunluğunun arttığı günümüzde yatırımcılar; hızlı, doğru ve güvenilir veriye, bununla birlikte gelişmelerin ne anlama geldiğine zahmetsizce ulaşmak istiyor. Ancak günlük hayatın temposu, piyasaları sürekli izlemeyi her zaman mümkün kılmıyor. Hayata geçirdiğimiz WhatsApp kanalımız aracılığıyla piyasalarda yaşanan gelişmeleri, piyasa duayenlerinin değerlendirmeleri ve uzman ekibimizin analizleriyle birlikte anlık olarak yatırımcılarımıza iletiyoruz.

"Hizmet modelimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Amacımız, yatırım karar süreçlerini destekleyen; sade, hızlı ve güvenilir, aynı zamanda gelişmelerin etkisini net biçimde ortaya koyan nitelikli bir bilgi akışı sunmak. Kullanıcı geri bildirimleri, bu yapının memnuniyete katkı sağladığını gösteriyor. Bu doğrultuda hizmet modelimizi her geçen gün daha da geliştirmeye devam edeceğiz.”