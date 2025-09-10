TEKİNDER Eğitim Destek Bursu, teknolojiye ve dijital dönüşüme ilgi duyan gençler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu bursun en büyük avantajlarından biri, öğrencilere karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilmesi. 2025-2026 Dönemi burs başvuruları 31 Ağustos tarihinde sona ermişti.

TEKİNDER burs sonuçları açıklandı mı?

Teknoloji ve İnsan Derneği (TEKİNDER), burs başvuru sonuçları resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

TEKİNDER burs sonuçları sorgulamak için tıklayınız

Başvuru Koşulları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de yaşamak.

2. Ön Lisans için 22, Lisans/Y. Lisans için 25 yaş ve altında olmak.

3. Türkiye'de bulunan bir Devlet veya Vakıf üniversitesinde okumak.

4. Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde bir bölümde okumak.

5. Ön Lisans ve Lisans için en az 1 yıldır aktif öğrenci olmak.

6. KYK, Belediye, Vakıf, Dernek vb. diğer kurum ve kişilerden web sitemizde belirtilen tutardan fazla burs almamak.

7. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

8. Başvuru formundaki bilgileri resmi evraklarla belgeleyebilmek.

Burs Hakkında Genel Bilgiler

Üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteğiyle bilinen TEKİNDER, yeni dönem bursları için önemli detayları duyurdu. Öğrencilerin maddi durumuna göre belirlenen burs miktarı, 2000 TL ile 5000 TL arasında değişiyor.

Bursların en dikkat çekici şartlarından biri ise diğer burslarla birlikte alınabilme koşulu. Adayların, KYK bursu ve diğer özel burslarla birlikte TEKİNDER bursundan faydalanma imkanı bulunuyor. Ancak, tüm bursların toplam miktarının 5000 TL'yi aşmaması gerekiyor. Toplam burs miktarı bu sınırı geçen öğrenciler, TEKİNDER bursuna hak kazanamıyor.

Burs imkanı, öğrencilere eğitim yılının 8 ayı boyunca sağlanıyor. Bu detaylar, öğrencilerin başvuru süreçlerini daha bilinçli yönetmeleri açısından önem taşıyor.