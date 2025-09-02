ARA
  Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı! 2025 AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları sorgulama

Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı! 2025 AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan Temel Eğitim Antrenörlük sınavı 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları bugün erişime açıldı. 2025 AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları sorgulama


Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı! 2025 AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi tarafından akademik takvim kapsamında yürütülen program çerçevesinde, Temel Eğitim Antrenörlük sınavı 24 Ağustos tarihinde başarıyla tamamlandı. Adayların Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programı'na kayıt yaptırarak hazırlandığı sınav, 35 farklı ilde başarıyla yapıldı. Sınava katılanlar, internet üzerinden sunulan e-öğrenme materyalleri sayesinde kendi tempolarında çalışarak sertifika alma fırsatı buldu.

TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 

Anadolu Üniversitesi takvimine göre Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları bugün itibari ile erişime açıldı.  

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sınava girenler 04 Eylül 2025 23:59'a kadar sınav sonuçlarının Anadolu Üniversitesi'nin dijital eğitim platformu sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden  sorgulanabilecek. 

