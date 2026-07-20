Terapötik Akademi nedir?

Özellikle Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanları, okul rehber öğretmenleri ve psikologlara odaklanan Terapötik Akademi teorik bilgiyi sahadaki pratik uygulamalarla buluşturan bir köprü görevi üstleniyor.



Terapötik Akademi, saha çalışanlarının karşılaştıkları zorlu vakalar, kriz yönetimi ve okul rehberlik süreçlerine yönelik süpervizyon desteği sunuyor. Düzenlenen interaktif atölye çalışmaları ve vaka analizleri sayesinde uzmanlar, mesleki yetkinliklerini artırma ve güncel yaklaşım tekniklerini uygulama fırsatı buluyor.

Rehberlik servislerine hazır materyal desteği



Platform, okullarda görev yapan psikolojik danışmanların iş süreçlerini kolaylaştıracak geniş bir arşiv sunuyor. LGS ve YKS gibi kritik sınav ve tercih dönemlerine özel hazırlanan yönlendirme kılavuzları, veli ve öğrenci seminer sunumları, pano dokümanları ile psikoeğitim içerikleri platform bünyesinde erişime açılıyor.

Sınav kaygısı ve öğrenci takibinde bütüncül yaklaşım



Geliştirilen çalışma takvimleri, motivasyon odaklı psikoeğitim programları ve sınav kaygısına yönelik özel modüllerle platform; yalnızca uzmanlara değil, sınav maratonundaki öğrencilere verilen hizmetin kalitesini artırmaya da odaklanıyor. Terapötik Akademi, ruh sağlığı profesyonellerinin mesleki dayanışmasını güçlendirmeye ve eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerini daha nitelikli hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.