Üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? 2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemlerini belirtilen süreler içinde tamamlamaları büyük önem taşıyor. Aksi halde kayıt hakları sona erecektir. Kayıt sürecindeki adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli tarihler şu şekildedir:

Normal Kayıt Süreci

Kayıt için hak kazanan adayların, ilgili üniversiteler tarafından istenen belgeleri eksiksiz tamamlayarak, duyurulan kayıt süresi içerisinde üniversitelerine başvurmaları zorunludur. Elektronik kayıt (e-kayıt) yapan adayların ise, üniversitelerin kendi web sitelerinden yayımlayacakları belge ve tarihlere göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Geçici Kayıt ve Mezuniyet İşlemleri

Lise Mezuniyetini Henüz Tamamlayamayanlar: Bir yükseköğretim programına yerleşen ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların, belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları gerçekleştirilecektir.

Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri: Açık Öğretim Liseleri'nden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar için bu süre 30 Ocak 2026 mesai bitimidir.

Belirtilen tarihlere kadar mezuniyet belgesini sunamayan adayların geçici kayıtları silinecek ve bu kişilerin kayıtları kalıcı hale getirilemeyecektir.

