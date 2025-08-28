Üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? 2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2 ve 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrencilerin kayıt süreci başlıyor. ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen takvime göre, öğrencilerin kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlamaları gerekiyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üniversitelerde elektronik kayıt (e-kayıt) ve şahsen kayıt tarihleri ayrı ayrı belirlenmiştir:
Elektronik Kayıtlar (e-Kayıt): 1 -3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Şahsen Kayıtlar: 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemlerini belirtilen süreler içinde tamamlamaları büyük önem taşıyor. Aksi halde kayıt hakları sona erecektir. Kayıt sürecindeki adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli tarihler şu şekildedir:
Normal Kayıt Süreci
Kayıt için hak kazanan adayların, ilgili üniversiteler tarafından istenen belgeleri eksiksiz tamamlayarak, duyurulan kayıt süresi içerisinde üniversitelerine başvurmaları zorunludur. Elektronik kayıt (e-kayıt) yapan adayların ise, üniversitelerin kendi web sitelerinden yayımlayacakları belge ve tarihlere göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Geçici Kayıt ve Mezuniyet İşlemleri
Lise Mezuniyetini Henüz Tamamlayamayanlar: Bir yükseköğretim programına yerleşen ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların, belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları gerçekleştirilecektir.
Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri: Açık Öğretim Liseleri'nden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar için bu süre 30 Ocak 2026 mesai bitimidir.
Belirtilen tarihlere kadar mezuniyet belgesini sunamayan adayların geçici kayıtları silinecek ve bu kişilerin kayıtları kalıcı hale getirilemeyecektir.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi
okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından
http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
DERS SEÇİMİ VE HAZIRLIK SÜRECİ
Üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrencileri, yeni akademik yıla başlamadan önce önemli süreçler bekliyor. Öğrencilerin ders seçimi ve hazırlık sınıfı işlemleri için üniversitelerin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Kayıtlarını eksiksiz tamamlayan öğrenciler, bağlı oldukları fakülte veya bölümlerin akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders seçimlerini yapacaklar. Ayrıca, bünyesinde hazırlık sınıfı bulunan fakültelere yerleşen öğrenciler için dil yeterlilik sınavı uygulanacak. Bu sınavın tarihleri de ilgili üniversiteler tarafından öğrencilere duyurulacak.