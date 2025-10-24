ARA
DOLAR
41,93
-0,29%
DOLAR
EURO
48,78
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
5530,50
-0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
10941,79
3,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de metro, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de metro, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilen bu günde toplu taşıma hizmetlerinin durumu merak konusu oldu. Peki 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de metro, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?


29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de metro, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl coşkusu yaklaşırken, resmî tatil olması sebebiyle toplu taşıma hizmetlerinin durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin beklenen karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim Çarşamba günü bazı metro ve raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecektir.

29 Ekim'de Ücretsiz Olacak Raylı Sistem Hatları:

Başkentray

Marmaray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Bu kararla birlikte, bu hatları kullanan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı boyunca seyahatlerini ücret ödemeden gerçekleştirebileceklerdir.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de metro, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?-1

 

OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS, TRAMVAY, VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yada İETT'den açıklama gelmedi.  

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL