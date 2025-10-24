29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de metro, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl coşkusu yaklaşırken, resmî tatil olması sebebiyle toplu taşıma hizmetlerinin durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin beklenen karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim Çarşamba günü bazı metro ve raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecektir.

29 Ekim'de Ücretsiz Olacak Raylı Sistem Hatları:

Başkentray

Marmaray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Bu kararla birlikte, bu hatları kullanan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı boyunca seyahatlerini ücret ödemeden gerçekleştirebileceklerdir.

OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS, TRAMVAY, VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yada İETT'den açıklama gelmedi.