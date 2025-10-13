VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2025-2026 VGM burs başvuru ne zaman başlıyor?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları için başvurular, her eğitim yılının başında belirlenen tarihler arasında sadece online olarak kurumun resmî web sitesi üzerinden alınmaktadır.

Başvuru Adresi: Tüm başvurular, VGM'nin resmî internet sitesi olan www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınır.

Duyuru: Başvuru şekli ve zamanı, başvuru başlangıç tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur.