VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2025-2026 VGM burs başvuru ne zaman başlıyor?

Üniversite öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte, Türkiye'deki öğrencilerin gözü şimdi bir diğer önemli burs kaynağı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan burs imkanlarına çevrildi.
2025-2026 VGM burs başvuru ne zaman başlıyor?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için sunacağı eğitim yardımı (burs) başvurularının tarihlerini duyurdu. Başvurular, eğitim kademelerine göre farklı tarihlerde online olarak alınmaktadır.
İşte VGM burs başvuru takvimi:
|Eğitim Yardımı Türü
|Başvuru Başlangıcı
|Başvuru Bitişi
|Başvuru Durumu
|Ortaöğrenim Bursu (İlkokul/Ortaokul/Lise)
|01 Ekim 2025
|15 Ekim 2025
|Başvuru süresi devam ediyor.
|Yükseköğrenim Bursu (Önlisans/Lisans)
|21 Ekim 2025
|31 Ekim 2025
|Başvurular henüz başlamadı.
|Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu (Önlisans/Lisans)
|21 Ekim 2025
|31 Ekim 2025
|Başvurular henüz başlamadı.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları için başvurular, her eğitim yılının başında belirlenen tarihler arasında sadece online olarak kurumun resmî web sitesi üzerinden alınmaktadır.
Başvuru Adresi: Tüm başvurular, VGM'nin resmî internet sitesi olan www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınır.
Duyuru: Başvuru şekli ve zamanı, başvuru başlangıç tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur.
VGM BURSU NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere belirlenen ve 2025-2026 eğitim yılında öğrencilere ödenecek olan aylık burs ve eğitim yardımı miktarları şu şekildedir:
|Eğitim Yardımı Türü
|Aylık Burs Miktarı
|Ortaöğrenim Eğitim Yardımı (İlkokul/Ortaokul/Lise)
|1.250,00 TL
|Yükseköğrenim Burs Miktarı (Önlisans/Lisans)
|3.000,00 TL
|Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu
|3.000,00 TL
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.