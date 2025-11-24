YDS ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS 2 sonuç sorgulama sayfası

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde çok sayıda adayın katılımıyla tamamlandı. Milyonlarca kişinin akademik hedefleri ve kariyer planları için büyük önem taşıyan bu sınavın ardından adayların gözü şimdi sonuç açıklanma tarihinde.

YDS ne zaman açıklanacak?

2025-YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve yöntemi kesinleşmiştir. Adayların yabancı dil yeterliliklerini belgelemek için girdiği bu önemli sınavın sonuçları için belirlenen tarih şöyledir:

Açıklanma Tarihi: 5 Aralık 2025 Cuma

2025 ÖSYM YDS 2 sonuç sorgulama sayfası

Sınav sonuçları, 5 Aralık tarihinde erişime açıldıktan sonra adaylar, sonuçlarını sadece ÖSYM'nin elektronik kanalları üzerinden öğrenebilecektir:

ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi (Resmi Site): sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde görüntüleyebileceklerdir.

2025-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (%10)

Sınavın hemen ardından ÖSYM, Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı. Adaylar, sınavda yöneltilen tüm soruların yer aldığı Temel Soru Kitapçığı dizilimini 16 Kasım saat 14.35 itibarıyla görüntülemeye başladı.

Bitiş: 26 Kasım 2025 – 23.59

Platform: ais.osym.gov.tr

Bu süre içerisinde T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adaylar kitapçığın tamamına ulaşabiliyor. ÖSYM, soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkıyla korunduğunu, izinsiz paylaşım ve çoğaltmanın yasak olduğunu hatırlattı.

2025-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)