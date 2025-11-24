Karadeniz'in ilk ekolojik üst geçidi o ilde hayata geçiyor

Metin Genç ayrıca, "Adına uygun şekilde ekolojik bir yapı tasarladık. Amacımız yalnızca bir geçiş noktası oluşturmak değil; vatandaşlarımızın geçerken oradaki atmosferi de hissedebileceği bir alan sunmak. Ahşap dokusuyla birlikte peyzajını da güçlendirerek çok daha estetik bir ünite ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Farklı illerimizde benzer örnekler bulunsa da, bizim çalışmamızın kendine özgü bir nitelik taşıyacağına inanıyoruz." dedi.