Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Fed Aralık ayı toplantısına çevrildi

Küresel piyasaları yönlendiren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son toplantısı için geri sayım hızlandı. Yatırımcıların ve finans piyasalarının merakla beklediği faiz kararı, aşağıdaki tarihte kamuoyuna duyurulacak.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FOMC Toplantı Günleri: 9 – 10 Aralık 2025 Salı ve Çarşamba

Faiz Kararı Açıklanma Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba

Kararın Açıklanma Saati (TSİ): 22:00 (Türkiye Saati ile)

Bu toplantı, sadece faiz kararını açıklamakla kalmayıp, aynı zamanda 2026 yılına ait ekonomik projeksiyonların (dot plot) yayımlanması nedeniyle küresel piyasalar için yılın en önemli olaylarından biri olacak.

Fed faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek yılın son toplantısında faiz indirimi kararı çıkması beklentisi düşük.

Fed'in son toplantı tutanakları, kurul üyeleri arasında faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda görüş ayrılıkları olduğunu göstermiştir. Bu durum, piyasaların Aralık ayında indirim beklentilerini önemli ölçüde aşağı çekmiştir.

Para piyasalarında Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 33 seviyelerine kadar gerilemiştir.

Bu düşük ihtimal, piyasaların %67 oranında şu iki senaryodan birini beklediğini gösterir:

Faizin Sabit Tutulması (Beklenen Temel Senaryo): Fed'in politika faizini mevcut seviyesinde koruması beklenmektedir. Bu, Fed'in enflasyonla mücadelede henüz "zafer ilan etme" aşamasına gelmediği ve veriye bağımlı kalmayı sürdüreceği anlamına gelir.

Gelecek Dönem Sinyalleri: Faiz indirimi kararı çıkmasa bile, yatırımcılar Fed'in 2026 yılının ilk yarısında faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipuçlarını içeren metin ve projeksiyonlara odaklanacaktır.