Ata Demirer biriktirdiği ilk parayla ev aldığı yeri anlattı

Bozcaada'da yaşadığı evin beğenildiğini ama bunun için uzun süre uğraşlar verdiğini aktaran ünlü komediyen sözlerine şöyle devam etti: "Abi hayat sana güzel bir yerdeyiz değil mi? Çamların içinde oturuyoruz. İyi de bu çamları ben ektim. Bu çamlar 20 yaşında. 2006 yılında ektim. 20 yaşına, 21 yaşına girmek üzere. Şimdi 21 sene bunun altında oturmak için bekledim. Yani şu an tabii ki hayat bana güzel. Hatta ben burada birazdan et mangal da yaparım. Çam kokuları eşliğinde. Hayat bana güzel ama 21 sene büyümesini beklediğim ağacın altında yapıyorum bunu. Ben herkese dünya için bir şey yapmalarını öneririm kardeşim. Çoluğunuza çocuğunuza kalır diye değil. Nazım Hikmet'in dediği gibi torununa kalır diye değil. Kendin için yani. Yaşamak şakaya gelmez demiş ya. Çünkü bu bana yaşadığımı hissettiriyor. Ben bunu kimse için ekmedim. Kendim için ektim. Çünkü ben kuşlara çok meraklıyım. Gelip buna kuşlar ötüyor, görüyorum. Sabah burada bir yürüyüş yapıyorum. Köpeklerimle hep burada böyle yürürdüm. Burası böyle şey gibi. Askeriye gibi jandarma. Burada mıntıka temizliği yapıyoruz. Burada yürüyoruz. Tertemiz hava alıyorum ben. Burada yürüyorum. Burası benim ormanım yani. Ben öleceğim. Burası dünyaya kalacak. Bence yaşadığınız yeri güzelleştirerek başlayın. Dünyayı daha güzel görürsünüz ve hayat bana güzel. Yapacak bir şey yok"