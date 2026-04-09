YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YDS 1 sonuç tarihi

5 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 2026-YDS/1 oturumunun ardından, akademik kariyer hedefleri ve dil tazminatı hakları için ter döken adayların bekleyişi başladı. ÖSYM'nin güncel takvimi ve değerlendirme kriterleri ışığında süreç netlik kazandı.
YDS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 yılı sınav takvimine göre sonuçların duyurulacağı resmi tarih şöyledir:
Resmi Sonuç Tarihi: 30 Nisan 2026 Perşembe
ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin hızına bağlı olarak sonuçları bu tarihten birkaç gün önce de erişime açabilmektedir.
Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.
Puanlama ve Seviye Tablosu
YDS puanları 100 tam puan üzerinden hesaplanmakta ve alınan puana göre adayların yabancı dil seviyeleri şu şekilde gruplandırılmaktadır:
|Puan Aralığı
|Dil Seviyesi
|90 – 100
|(A) Seviyesi
|80 – 89
|(B) Seviyesi
|70 – 79
|(C) Seviyesi
|60 – 69
|(D) Seviyesi
|50 – 59
|(E) Seviyesi
Yanlışlar Doğruyu Götürmüyor: Değerlendirme sırasında sadece doğru cevaplar dikkate alınır; yanlış cevaplar puanınızı düşürmez.
İptal Edilen Sorular: Eğer sınav sonrası iptaline karar verilen soru olursa, bu sorular değerlendirme dışı bırakılarak puanlama kalan sorular üzerinden yeniden saptanır.
Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?
Optik Okuma: Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi çoktan seçmeli dillerde cevap kağıtları optik okuyucularla bilgisayar ortamında değerlendirilir.
Jüri Değerlendirmesi: Test hazırlanmayan dillerde (çeviri usulü yapılan sınavlar) değerlendirme, ÖSYM bünyesinde kurulan uzman jüriler tarafından 100 puan üzerinden yapılır.