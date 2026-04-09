YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YDS 1 sonuç tarihi

YDS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 yılı sınav takvimine göre sonuçların duyurulacağı resmi tarih şöyledir:

Resmi Sonuç Tarihi: 30 Nisan 2026 Perşembe

ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin hızına bağlı olarak sonuçları bu tarihten birkaç gün önce de erişime açabilmektedir.

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.